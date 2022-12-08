Руководство Житомирской налоговой ушло в отставку после задержания налоговика-взяточника
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Все руководство Государственной налоговой службы Житомирской области ушло в отставку после того, как по подозрению во взяточничестве был задержан один из чиновников службы. Об этом УНН сообщил народный депутат, глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.
Ранее Гетманцев сообщил об обнаружении в рядах налоговиков области подозреваемого в коррупции.
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«Взял в войну 250 тыс. грн за "положительные" результаты проверки. Расстрелял бы, но пусть пока идет в тюрьму», – сообщил Гетманцев.
Нардеп поблагодарил полицию, а также внутриведомственный контроль и акцизный департамент ГНС за блестящую операцию по задержанию взяточника. Он также высказал требование об увольнении руководства областной налоговой, по аналогии с тем, как это было в подобных ситуациях в Тернополе, Ровно и Одессе.
«Пусть следующий руководитель лучше работает с подчиненными», – добавил нардеп.
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Офис Генерального прокурора уже официально проинформировал о задержании налоговика. Сообщается, что он был задержан сразу после получения неправомерной выгоды, полученной «за неотражение якобы существующих нарушений налогового законодательства в акте проверки, проведенной на сельхозпредприятии».
Следствие продолжается.