Руководство Житомирской налоговой ушло в отставку после задержания налоговика-взяточника

Ранее Гетманцев сообщил об обнаружении в рядах налоговиков области подозреваемого в коррупции.

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«Взял в войну 250 тыс. грн за "положительные" результаты проверки. Расстрелял бы, но пусть пока идет в тюрьму», – сообщил Гетманцев.

Нардеп поблагодарил полицию, а также внутриведомственный контроль и акцизный департамент ГНС за блестящую операцию по задержанию взяточника. Он также высказал требование об увольнении руководства областной налоговой, по аналогии с тем, как это было в подобных ситуациях в Тернополе, Ровно и Одессе.

«Пусть следующий руководитель лучше работает с подчиненными», – добавил нардеп.

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Офис Генерального прокурора уже официально проинформировал о задержании налоговика. Сообщается, что он был задержан сразу после получения неправомерной выгоды, полученной «за неотражение якобы существующих нарушений налогового законодательства в акте проверки, проведенной на сельхозпредприятии».

Следствие продолжается.