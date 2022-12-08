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Керівництво Житомирської податкової пішло у відставку після затримання податківця-хабарника

Керівництво Житомирської податкової пішло у відставку після затримання податківця-хабарника

Київ • УНН

 • 2661177 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Усе керівництво Державної податкової служби Житомирської області пішло у відставку після того, як за підозрою у хабарництві було затриманого одного з чиновників служби. Про це УНН повідомив народний депутат, глава податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

Раніше Гетманцев повідомив про виявлення в рядах податківців області підозрюваного у корупції.

Цитата

«Взяв у війну 250 тис. грн за "позитивні" результати перевірки. Розстріляв би, але нехай поки йде в тюрму», - повідомив Гетманцев.

Нардеп подякував поліції, а також внутрішньовідомчому контролю та акцизному департаменту ДПС за блискучу операцію по затриманню хабарника. Він також висловив вимогу про звільнення керівництва областної податкової, за аналогією з тим, як це було в подібних ситуація у Тернополі, Рівному та Одесі.

«Нехай наступний керівник краще працює з підлеглими», - додав нардеп.

Додамо

Офіс Генерального прокурора вже офіційно поінформував про затримання податківця. Повідомляється, що він був затриманий одразу після одержання неправомірної вигоди, яку отримав «за невідображення начебто існуючих порушень податкового законодавства в акті перевірки, проведеної у сільгосппідприємстві».

Слідство триває.

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