И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур, против которого открыто уголовное производство за препятствование поставкам топлива для армии во время войны, должен быть отстранен от должности из-за того, что он может влиять на ход расследования. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат Михаил Цимбалюк.

Ранее УНН сообщал, что против ставленника и правой руки главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева - и.о. заместителя председателя ГНС Евгения Сокура еще 4 ноября 2022 года было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство горючего. Такие действия Сокура, вероятно, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

"Есть два варианта развития событий - первый это когда будет решение суда об отстранении его от должности, а второй - Минфин или ГНС должен был бы отстранить. Если такие серьезные обвинения, это говорит о том, что, находясь на такой высокой должности, он может влиять на ход досудебного расследования. Поэтому я считаю, что руководство выше должно было бы сделать выводы и отреагировать", - отметил Цимбалюк.

По его словам, во время действия военного положения на такие серьезные обвинения относительно препятствования помощи военным власть должна реагировать более жестко.

Цимбалюк добавил, что следствие должно установить, были ли действия Сокура умышленными, или он незаконно лишил лицензии ПАО "Укртатнафта" из-за недостаточной квалификации.

"Хотя 31 год - это возраст, когда надо не только принимать государственные решения, но и нести за них ответственность. Поэтому я считаю, что в случае доказательства его виновности должно быть очень жесткое решение", - подчеркнул нардеп.

В то же время, по мнению Цимбалюка, Служба безопасности Украины должна проверить действия Сокура на предмет государственной измены.

"Думаю, что правоохранительные органы, а это квалификация СБУ, когда есть такие подозрения, они однозначно осуществляют свои оперативно-розыскные мероприятия", - отметил он.

Добавим

Дело против Евгения Сокура было открыто из-за двух одинаковых распоряжений от 26 октября 2022 года, которые он издал, о лишении ПАО "Укртатнафта" лицензии. Документы имели идентичный номер и дату, но основания для аннулирования лицензии были указаны разные. В одной - отказ компании якобы без законных оснований в допуске налоговиков к проведению проверки. Во второй - неуплата очередного платежа за лицензию в течение 30 дней с момента приостановления лицензии. При этом на сайте налоговой опубликовано лишь одно распоряжение Сокура, которое касается налоговой проверки.

Компания обжаловала решение Сокура в судебном порядке. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций признали, что направление налоговой проверки было с нарушениями, а значит "Укртатнафта" имела полное право не допустить представителей ГНС на свою территорию. В результате были признаны незаконными и распоряжения Государственной налоговой службы Украины об аннулировании лицензии "Укртатнафты" на производство топлива, сроком действия с 01.07.2019 по 01.07.2024. Суды обязали ГНС их отменить.

Напомним

После того, как правоохранители открыли уголовное производство против Сокура, на него якобы совершили покушение 17 августа 2023 года. Ранее мы рассказывали, что к делу о "покушении" есть много вопросов, и складывается впечатление, что это был не заказ, а скорее инсценировка. Ведь информация о том, что правоохранители предотвратили покушение на и.о. заместителя главы налоговой службы, отвлекла внимание общества от уголовного дела против него.