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В.о. заступника голови ДПС Сокура необхідно відсторонити з посади, бо він може впливати на хід розслідування справи проти нього - нардеп

В.о. заступника голови ДПС Сокура необхідно відсторонити з посади, бо він може впливати на хід розслідування справи проти нього - нардеп

Київ • УНН

 • 131743 перегляди

В.о. заступника голови ДПС Сокура необхідно відсторонити з посади, бо він може впливати на хід розслідування справи проти нього, вважає нардеп.

Виконувач обовʼязків заступника голови Державної податкової служби України Євгеній Сокур, проти якого відкрите кримінальне провадження за перешкоджання постачанню пального для армії під час війни, повинен бути відсторонений з посади через те, що він може впливати на хід розслідування. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат Михайло Цимбалюк.

Раніше УНН повідомляв, що проти ставленика і правої руки голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева – в.о. заступника голови ДПС Євгенія Сокура ще 4 листопада 2022 року було відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов'язків заступника голови ДПС України, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії Сокура, ймовірно, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.

"Є два варіанти розвитку подій – перший це коли буде рішення суду стосовно відсторонення його від посади, а другий – Мінфін або ДПС мав би відсторонити. Якщо такі серйозні обвинувачення, це говорить про те, що, перебуваючи на такій високій посаді, він може впливати на хід досудового розслідування. Через те я вважаю, що керівництво вище мало б зробити висновки і відреагувати", - зазначив Цимбалюк.

За його словами, під час дії воєнного стану на такі серйозні звинувачення щодо перешкоджання допомозі військовим влада повинна реагувати більш жорстко. 

Цимбалюк додав, що слідство повинне встановити, чи були дії Сокура умисними, чи він незаконно позбавив ліцензії ПАТ "Укртатнафта" через недостатність кваліфікації.

"Хоча 31 рік - це вік, коли треба не тільки ухвалювати державницькі рішення, а й нести за них відповідальність. Через те я вважаю, що в разі доведення його винуватості має бути дуже жорстке рішення", - підкреслив нардеп.

Водночас, на думку Цимбалюка, Служба безпеки України повинна перевірити дії Сокура на предмет державної зради. 

"Думаю, що правоохоронні органи, а це кваліфікація СБУ, коли є такі підозри, вони однозначно здійснюють свої оперативно-розшукові заходи", - зазначив він.

Додамо

Справа проти Євгенія Сокура була відкрита через два однакових розпорядження від 26 жовтня 2022 року, які він видав, щодо позбавлення ПАТ "Укртатнафта" ліцензії. Документи мали ідентичний номер і дату, але підстави для анулювання ліцензії були вказані різні. В одній - відмова компанії нібито без законних підстав у допуску податківців до проведення перевірки. У другій - несплата чергового платежу за ліцензію протягом 30 днів від моменту призупинення ліцензії. При цьому на сайті податкової опубліковане лише одне розпорядження Сокура, яке стосується податкової перевірки.

Компанія оскаржила рішення Сокура у судовому порядку. Суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій визнали, що направлення податкової перевірки було з порушеннями, а отже "Укртатнафта" мала повне право не допустити представників ДПС на свою територію. У результаті були визнані незаконними й розпорядження Державної податкової служби України про анулювання ліцензії "Укртатнафти" на виробництво пального, терміном дії з 01.07.2019 по 01.07.2024. Суди зобовʼязали ДПС їх скасувати.

Нагадаємо

Після того, як правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти Сокура, на нього нібито скоїли замах 17 серпня 2023 року. Раніше ми розповідали, що до справи про "замах" є багато запитань, і складається враження, що це було не замовлення, а швидше інсценування. Адже інформація про те, що правоохоронці запобігли замахові на в.о. заступника голови податкової служби, відвернула увагу суспільства від кримінальної справи проти нього.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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