Эксклюзив
13:59 • 618 просмотров
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
13:26 • 4450 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
13:18 • 6110 просмотра
ЕС одобрил выплату для Украины в рамках Ukraine Facility почти 2,8 млрд евро
12:58 • 10304 просмотра
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг
12:30 • 12641 просмотра
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста
12:08 • 10893 просмотра
Зеленский предположил, что в декабре-январе Украина получит первые истребители Gripen
11:52 • 15449 просмотра
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot
11:49 • 10516 просмотра
Правительство одобрило новый Таможенный кодекс по стандартам ЕСPhoto
11:27 • 9700 просмотра
Украина договорилась о покупке до 20 истребителей Gripen и должна получить 16 в качестве помощи от Швеции
Эксклюзив
09:44 • 11703 просмотра
Существующая система контроля оборонных закупок не работает — эксперты говорят о необходимости реформы
Украина получит первую партию истребителей Gripen с ракетами Meteor – Палиса

Киев • УНН

 • 1274 просмотра

Украина получит шведские истребители Gripen с дальнобойными ракетами Meteor. Новая техника позволит эффективно отогнать носителей российских КАБов от фронта.

Украина получит первую партию шведских истребителей JAS 39 Gripen, оснащенных дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух" Meteor. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, передает УНН.

По словам Палисы, передача Gripen станет не просто усилением украинской авиации, а шагом к формированию новой архитектуры обороны Украины.

Gripen с ракетами Meteor на борту – это будет "длинная рука" нашей авиации, которая позволит отогнать носителей российских КАБов от фронта. Это неоценимое усиление как нашей авиации, так и защита пехоты 

– заявил он.

В ОП подчеркнули, что шведский истребитель создавался для ведения боевых действий в условиях постоянной угрозы со стороны ПВО противника, быстрого маневрирования и использования различных аэродромов оперативного базирования.

Именно такая война сегодня идет в Украине 

– отметил Палиса.

Он добавил, что появление Gripen даст Украине больше возможностей для борьбы с российской авиацией, ракетами, дронами и другими средствами поражения.

Отдельно Палиса поблагодарил Швецию за поддержку Украины.

Gripen для Украины — это вклад не только в украинскую безопасность. Это вклад в безопасность всей Европы 

– подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже отправила своих пилотов для обучения на шведских самолетах Gripen, а потому ожидает, что первые истребители в Украине с украинскими пилотами могут появиться уже в декабре-январе. 

Андрей Тимощенков

