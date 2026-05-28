Украина получит первую партию истребителей Gripen с ракетами Meteor – Палиса

Украина получит первую партию шведских истребителей JAS 39 Gripen, оснащенных дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух" Meteor. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, передает УНН.

По словам Палисы, передача Gripen станет не просто усилением украинской авиации, а шагом к формированию новой архитектуры обороны Украины.

Gripen с ракетами Meteor на борту – это будет "длинная рука" нашей авиации, которая позволит отогнать носителей российских КАБов от фронта. Это неоценимое усиление как нашей авиации, так и защита пехоты

В ОП подчеркнули, что шведский истребитель создавался для ведения боевых действий в условиях постоянной угрозы со стороны ПВО противника, быстрого маневрирования и использования различных аэродромов оперативного базирования.

Именно такая война сегодня идет в Украине

Он добавил, что появление Gripen даст Украине больше возможностей для борьбы с российской авиацией, ракетами, дронами и другими средствами поражения.

Отдельно Палиса поблагодарил Швецию за поддержку Украины.

Gripen для Украины — это вклад не только в украинскую безопасность. Это вклад в безопасность всей Европы