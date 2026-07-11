В честь вратаря Кабо-Верде Возини назвали новый вид моллюсков
Киев • УНН
Биолог Хесус Ортеа назвал новый вид красного моллюска Aldisa vozinha в честь вратаря Возини за выступления на ЧМ-2026. Возиня помог Кабо-Верде заработать первое очко в матче с Испанией.
Новый вид морского моллюска назвали в честь вратаря Возинии после его выступлений в составе сборной Кабо-Верде на Чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом пишет BBC Sport, передает УНН.
Детали
"После того, как вратарь Возиния завоевал признание во всем мире благодаря своим выступлениям за сборную Кабо-Верде на чемпионате мира, он получил еще одну честь - в его честь назвали недавно открытый вид морского слизняка", - пишет издание.
Этого маленького красного моллюска обнаружил биолог Хесус Ортеа в Карибском бассейне, и он решил назвать его в честь 40-летней звезды, ставшей героем выступления этой крошечной страны. Теперь он имеет название Aldisa vozinha.
Кабо-Верде - вторая по величине страна, которая когда-либо выходила в финальную часть Чемпионата мира. Пройдя групповой этап, команда дала бой действующим чемпионам - Аргентине - вплоть до вылета из турнира после поражения 3:2 в дополнительное время в 1/16 финала.
До этого героические действия Возинии помогли команде завоевать свое первое очко на чемпионате мира в ничейном матче с чемпионами Европы - Испанией.
В отчете, в котором он описал свое открытие, Ортеа отметил, что хотел отметить "выдающуюся роль" Возинии, а также подчеркнул, что это произошло именно в матче против Испании.
Издание также отмечает, что Ортеа уже не впервые называет свои открытия в честь футболистов. Ранее он назвал открытие, сделанное в Коста-Рике, в честь Кейлора Наваса - бывшего вратаря этой страны, который также играл за "Реал Мадрид", "Пари Сен-Жермен" и "Ноттингем Форест".
А крошечное существо, которое имело те же цвета, что и испанский клуб "Спортинг Хихон", назвали в честь бывшего нападающего клуба Квини.
Кабо-Верде сотворило сенсацию в матче с Испанией на ЧМ-202615.06.26, 22:50 • 5312 просмотров