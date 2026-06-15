Кабо-Верде сотворило сенсацию в матче с Испанией на ЧМ-2026

$44.810.1151.860.02
ukenru
19:20 • 3856 просмотра
Новые выплаты до 170 тысяч, "мотивационные контракты" и правила демобилизации военных - что предусматривает новое постановление правительства
19:02 • 5342 просмотра
Зеленский заявил, что обсудил с Трампом трехстороннюю встречу в США с участием путина
18:05 • 7840 просмотра
Первый кластер открыт: Украина и ЕС официально начали переговоры о вступлении
16:41 • 12076 просмотра
США сосредоточились на войне в Украине — Трамп
Эксклюзив
14:36 • 17226 просмотра
Метрополитен и КГГА объяснили украинцам, можно ли во время тревог приносить матрасы и палатки в подземкуPhoto
15 июня, 13:20 • 21243 просмотра
В ЕС утвердили новый "мини-пакет" санкций против рф - направленный против "теневого флота" и ВПК россии
Эксклюзив
15 июня, 12:14 • 22719 просмотра
Как сделка между США и Ираном может повлиять на войну в Украине - эксперт объяснил риски и возможности
Эксклюзив
15 июня, 03:11 • 35559 просмотра
россия ударила по Успенскому собору Киево-Печерской лавры — эксклюзивное видеоVideo
Эксклюзив
15 июня, 02:32 • 59868 просмотра
Последствия атаки на Киев: горят МАФы на Шулявке, под ударом киностудия имени ДовженкоVideo
Эксклюзив
14 июня, 23:27 • 63661 просмотра
Комбинированная атака на Киев: жители столицы массово спускаются в метроPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.4м/с
74%
745мм
Популярные новости
В Киеве в результате российской атаки уничтожен инновационный терминал "Новой почты"Photo15 июня, 10:10 • 6306 просмотра
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo15 июня, 11:38 • 26537 просмотра
История и особенности французской кухниPhoto15 июня, 11:54 • 31782 просмотра
Диарея: когда нужно обращаться к врачу и какие продукты помогут быстрее выздороветь15 июня, 13:07 • 27504 просмотра
Польша приостановила передачу МиГ-29 Украине, так как Киев не поделился технологиями своих БпЛА15:01 • 11921 просмотра
публикации
Новые выплаты до 170 тысяч, "мотивационные контракты" и правила демобилизации военных - что предусматривает новое постановление правительства19:20 • 3856 просмотра
Диарея: когда нужно обращаться к врачу и какие продукты помогут быстрее выздороветь15 июня, 13:07 • 27557 просмотра
История и особенности французской кухниPhoto15 июня, 11:54 • 31826 просмотра
Работал во время отстранения: обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex признался в нарушении судебного запрета15 июня, 10:04 • 40774 просмотра
Стали известны детали операции по "отрезанию" временно оккупированного Крыма новым подразделением ВСУ "Фаланга"13 июня, 19:56 • 112895 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Иран
Молдова
Реклама
УНН Lite
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo15 июня, 11:38 • 26584 просмотра
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 78475 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 77585 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 81782 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 134485 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Микоян МиГ-29

Кабо-Верде сотворило сенсацию в матче с Испанией на ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Испания и Кабо-Верде сыграли вничью 0:0 в первом туре ЧМ-2026 в Атланте. Испанцев ждет матч с Саудовской Аравией, а их соперника — с Уругваем.

Кабо-Верде сотворило сенсацию в матче с Испанией на ЧМ-2026

Сборная Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у сборной Испании в рамках первого тура Чемпионата мира-2026, передает УНН. 

Детали

Игра на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте, США, прошла под полным доминированием Испании, о чем свидетельствует статистика. В частности, Испания 74% владела мячом на протяжении матча, а также нанесла 27 ударов по воротам (7 в створ) против 6 у Кабо-Верде. 

В целом поединок завершился нулевой ничьей. Испания во втором туре, 21 июня, в группе Н сыграет против Саудовской Аравии, а Кабо-Верде, 22 июня, встретится с Уругваем. 

"Реал" объявил о трансфере воспитанника "Барселоны" за 60 миллионов евро15.06.26, 17:20 • 2164 просмотра

Напомним 

На футбольном Чемпионате мира-2026 произошла первая громкая сенсация: 5-кратные обладатели трофея бразильцы не смогли переиграть сборную Марокко. 

Павел Башинский

Спорт
Чемпионат мира по футболу 2026
Уругвай
Марокко
Бразилия
Испания
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты