Кабо-Верде сотворило сенсацию в матче с Испанией на ЧМ-2026

Сборная Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у сборной Испании в рамках первого тура Чемпионата мира-2026, передает УНН.

Детали

Игра на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте, США, прошла под полным доминированием Испании, о чем свидетельствует статистика. В частности, Испания 74% владела мячом на протяжении матча, а также нанесла 27 ударов по воротам (7 в створ) против 6 у Кабо-Верде.

В целом поединок завершился нулевой ничьей. Испания во втором туре, 21 июня, в группе Н сыграет против Саудовской Аравии, а Кабо-Верде, 22 июня, встретится с Уругваем.

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Напомним

На футбольном Чемпионате мира-2026 произошла первая громкая сенсация: 5-кратные обладатели трофея бразильцы не смогли переиграть сборную Марокко.