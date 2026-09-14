Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский подписал указ №905/2026 об отстранении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.
Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора, подписав указ №905/2026, передает УНН.
В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: отстранить Кравченко Руслана Андреевича от должности генерального прокурора
Что предшествовало
Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу, которого подозревает в подделке официальных документов и других правонарушениях. Также он сообщил еще об одном подозрении, которое касается близкого к руководителю САП лица.
В то же время в НАБУ заявили, что Семену Кривоносу подозрение официально не вручали. В Бюро также опровергли изъятие уголовных производств.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Руслан Кравченко должен покинуть должность генпрокурора. Зеленский попросил парламент безотлагательно поддержать увольнение.
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