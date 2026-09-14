Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора, подписав указ №905/2026, передает УНН.

В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: отстранить Кравченко Руслана Андреевича от должности генерального прокурора - говорится в документе.

Что предшествовало

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу, которого подозревает в подделке официальных документов и других правонарушениях. Также он сообщил еще об одном подозрении, которое касается близкого к руководителю САП лица.

В то же время в НАБУ заявили, что Семену Кривоносу подозрение официально не вручали. В Бюро также опровергли изъятие уголовных производств.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Руслан Кравченко должен покинуть должность генпрокурора. Зеленский попросил парламент безотлагательно поддержать увольнение.

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