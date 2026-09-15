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Зеленский уволил Кравченко с должности генпрокурора

Киев • УНН

 • 3256 просмотра

Президент подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности Генерального прокурора. Рада поддержала представление 15 сентября.

Зеленский уволил Кравченко с должности генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Руслана Кравченко от должности Генерального прокурора, передает УНН.

Освободить Кравченко Руслана Андреевича от должности Генерального прокурора 

- говорится в указе №932/2026.

Ранее

Верховная Рада Украины 15 сентября поддержала освобождение Генпрокурора Украины Руслана Кравченко от должности, которое накануне представил Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним

14 сентября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Руслан Кравченко должен оставить должность генпрокурора. Зеленский попросил парламент поддержать освобождение безотлагательно. 

В тот же день Зеленский подписал указ №905/2026 об отстранении Руслана Кравченко от должности Генерального прокурора. 

Руслан Кравченко заявил, что осознанно подал в отставку с должности Генерального прокурора. Он назвал решение политическим.

Кравченко также сообщил, что сейчас находится в зарубежной командировке и планирует провести ряд встреч с международными партнерами, чтобы рассказать им о ситуации в системе антикоррупционных органов Украины.

Антонина Туманова

Политика
Руслан Кравченко
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина