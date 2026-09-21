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В Офісі Генпрокурора заявили, що Кравченко написав заяву про звільнення з прокуратури

Київ • УНН

 • 1124 перегляди

Колишній генпрокурор Руслан Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури. Виконувач обов’язків керівника ОГП підписав наказ про його звільнення.

В Офісі Генпрокурора заявили, що Кравченко написав заяву про звільнення з прокуратури

Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко написав заяву про звільнення з органів прокуратури. Про це УНН повідомила керівниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу Генерального прокурора Марʼяна Гайовська.

Деталі

За словами Гайовської, Руслан Кравченко після завершення терміну відрядження не приступив до виконання службових обов'язків як прокурор ОГП.

Вона уточнила, що Кравченко подав заяву про звільнення самостійно.

В. о. керівника Офісу генпрокурора (Антон Ковальський - ред.) підписав наказ про звільнення Кравченка 

- резюмувала Гайовська.

Нагадаємо

14 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Руслан Кравченко має залишити посаду генпрокурора. Зеленський попросив парламент підтримати звільнення невідкладно. 

Того ж дня Зеленський підписав указ №905/2026 про відсторонення Руслана Кравченка від посади Генерального прокурора. 

Руслан Кравченко заявив, що свідомо подав у відставку з посади Генерального прокурора. Він назвав рішення політичним.

Кравченко також повідомив, що перебуває у закордонному відрядженні і планує провести низку зустрічей із міжнародними партнерами, щоб розповісти їм про ситуацію в системі антикорупційних органів України.

Верховна Рада України 15 вересня підтримала звільнення Генпрокурора України Руслана Кравченка з посади, яке напередодні подав Президент України Володимир Зеленський. У той же день Глава держави підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора.

Антоніна Туманова

Політика
Руслан Кравченко
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Володимир Зеленський
Україна