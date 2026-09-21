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В Офисе генпрокурора заявили, что Кравченко написал заявление об увольнении из прокуратуры

Киев • УНН

 • 1526 просмотра

Бывший генпрокурор Руслан Кравченко подал заявление об увольнении из органов прокуратуры. Исполняющий обязанности руководителя ОГП подписал приказ о его увольнении.

В Офисе генпрокурора заявили, что Кравченко написал заявление об увольнении из прокуратуры

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко написал заявление об увольнении из органов прокуратуры. Об этом УНН сообщила руководитель управления информационной политики и коммуникаций Офиса Генерального прокурора Марьяна Гайовская.

Детали

По словам Гайовской, Руслан Кравченко после завершения срока командировки не приступил к исполнению служебных обязанностей в качестве прокурора ОГП.

Она уточнила, что Кравченко подал заявление об увольнении самостоятельно.

И. о. руководителя Офиса генпрокурора (Антон Ковальский — ред.) подписал приказ об увольнении Кравченко 

— резюмировала Гайовская.

Напомним

14 сентября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Руслан Кравченко должен оставить должность генпрокурора. Зеленский попросил парламент поддержать увольнение безотлагательно. 

В тот же день Зеленский подписал указ №905/2026 об отстранении Руслана Кравченко от должности Генерального прокурора. 

Руслан Кравченко заявил, что осознанно подал в отставку с должности Генерального прокурора. Он назвал решение политическим.

Кравченко также сообщил, что находится в зарубежной командировке и планирует провести ряд встреч с международными партнерами, чтобы рассказать им о ситуации в системе антикоррупционных органов Украины.

Верховная Рада Украины 15 сентября поддержала увольнение Генпрокурора Украины Руслана Кравченко с должности, которое накануне представил Президент Украины Владимир Зеленский. В тот же день глава государства подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности Генерального прокурора.

Антонина Туманова

Политика
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина