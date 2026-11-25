Печерський суд скасував підозру детективу НАБУ Тєбєкіну у недостовірному декларуванні на 4,3 млн грн
Київ • УНН
Печерський суд Києва скасував підозру Віталію Тєбєкіну щодо приховування квартири в Ужгороді вартістю 98,5 тисячі доларів. Мотиви рішення невідомі.
Печерський районний суд Києва скасував повідомлення про підозру керівнику відділу детективів Національного антикорупційного бюро України Віталію Тєбєкіну, якого підозрювали у декларуванні недостовірної інформації на понад 4,3 млн грн. Відповідне рішення 25 листопада ухвалив суддя Євгеній Хайнацький, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, у грудні 2023 року Тєбєкін разом із дружиною придбав квартиру в Ужгороді вартістю 98,5 тис. доларів. Право власності на нерухомість оформили на матір близької знайомої подружжя.
Як встановило слідство, фактичними покупцями та користувачами квартири були Тєбєкіни, однак відомості про нерухомість у декларації детектива за 2023 рік були відсутні. У декларації за 2024 рік Тєбєкін зазначив квартиру як орендовану.
Водночас, за версією слідства, формальна власниця нерухомості не отримувала коштів за її оренду.
Серед матеріалів, на які посилалося слідство, — листування детектива з дружиною щодо придбання нерухомості, показання продавця квартири та нотаріуса, який оформлював угоду.
Повідомлення про підозру Тєбєкіну у вересні 2025 року підписав тодішній генеральний прокурор Руслан Кравченко. Сам детектив свою провину заперечував.
Додамо
Суддя Євгеній Хайнацький до призначення на посаду судді Печерського районного суду у грудні 2020 року працював у Київському апеляційному суді, зокрема помічником голови суду Ярослава Головачова.
Наразі мотиви скасування повідомлення про підозру Тєбєкіну та інформація щодо можливого оскарження рішення - невідомі.