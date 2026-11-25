Печерский суд отменил подозрение детективу НАБУ Тебекину в недостоверном декларировании на 4,3 млн грн
Киев • УНН
Печерский суд Киева отменил подозрение Виталию Тебекину в сокрытии квартиры в Ужгороде стоимостью 98,5 тысячи долларов. Мотивы решения неизвестны.
Печерский районный суд Киева отменил уведомление о подозрении руководителю отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Виталию Тебекину, которого подозревали в декларировании недостоверной информации на сумму более 4,3 млн грн. Соответствующее решение 25 ноября вынес судья Евгений Хайнацкий, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, в декабре 2023 года Тебекин вместе с женой приобрел квартиру в Ужгороде стоимостью 98,5 тыс. долларов. Право собственности на недвижимость оформили на мать близкой знакомой супругов.
Как установило следствие, фактическими покупателями и пользователями квартиры были Тебекины, однако сведения о недвижимости в декларации детектива за 2023 год отсутствовали. В декларации за 2024 год Тебекин указал квартиру как арендованную.
В то же время, по версии следствия, формальная владелица недвижимости не получала средств за ее аренду.
Среди материалов, на которые ссылалось следствие, — переписка детектива с женой по поводу приобретения недвижимости, показания продавца квартиры и нотариуса, оформлявшего сделку.
Уведомление о подозрении Тебекину в сентябре 2025 года подписал тогдашний генеральный прокурор Руслан Кравченко. Сам детектив свою вину отрицал.
Добавим
Судья Евгений Хайнацкий до назначения на должность судьи Печерского районного суда в декабре 2020 года работал в Киевском апелляционном суде, в частности помощником председателя суда Ярослава Головачова.
В настоящее время мотивы отмены уведомления о подозрении Тебекину и информация о возможном обжаловании решения неизвестны.