Кравченко заявив про фіктивне батьківство директора НАБУ Кривоноса заради амністії

Генеральний прокурор Руслан Кравченко оприлюднив перший епізод справи, якою обґрунтовує підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Йдеться про отримання амністії у кримінальній справі 2009 року через оформлення батьківства над чужою дитиною. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Суд встановив факт злочину у діях Семена Кривоноса. Але покарання не настало: він фіктивно усиновив дитину й протиправно отримав підставу для звільнення від відповідальності - амністію. Згодом із цим минулим він успішно пройшов конкурс за участі міжнародних експертів і очолив НАБУ. Доброчесність як вона є - стверджує Кравченко.

Зокрема, за словами Кравченка, у 2009 році Семен Кривонос був обвинуваченим у злочині проти виборчих прав громадян.

У червні 2009 року Голосіївським районним судом міста Києва здійснювався розгляд кримінальної справи Nº 1-519/09 за обвинуваченням Кривоноса Семена Юрійовича у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 157 Кримінального кодексу України. Кривонос Семен обвинувачувався у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинив умисний злочин проти виборчих прав громадян - йдеться у дописі.

Щоб отримати підстави для амністії, він нібито організував злочинний план, який полягав в оформленні батьківства над дитиною іншої жінки.

Йдеться про створення штучної підстави, за наявності якої він отримав би право підпасти під амністію. Однією з таких законодавчих підстав, на той момент, була наявність в особи неповнолітньої дитини. Для цього Семен Кривонос залучив спільницю, яка знайшла йому незаміжню жінку, яка мала дитину, відомості про батька якої у книзі реєстрації народжень були записані за вказівкою матері - наголошує Кравченко.

За версією слідства, фігурант разом зі спільницею переконали жінку подати разом із Кривоносом заяву про визнання його батьком дитини. Після цього він отримав свідоцтво, у якому був зазначений батьком.

Для цього фігурантами злочинного діяння була придумана легенда про те, що Кривонос Семен начебто працював за кордоном і що його безпосередній роботодавець просив надати документи, що підтверджують наявність у нього дитини на утриманні. Суть протиправного прохання полягала в поданні до органів РАЦС спільної заяви жінки (матері дитини) та Кривоноса Семена про визнання за Кривоносом Семеном батьківства щодо дитини та подальшій видачі підробленого свідоцтва про народження, у якому батьком дитини було б зазначено Кривоноса Семена. В подальшому злочинний задум був реалізований - йдеться у дописі.

При цьому, слідство встановило, що Кривонос після юридичного набуття батьківства над чужою дитиною не мав жодного наміру виконувати батьківські обов’язки.

Таким чином, за наявними даними, після отримання документа Кривонос подав до суду клопотання про застосування амністії, посилаючись на наявність неповнолітньої дитини на утриманні.

В подальшому, 25 червня 2009 року, головуючий суддя Голосіївського районного суду міста Києва, будучи введеним в оману, на підставі заявленого Кривоносом Семеном клопотання та за результатами дослідження судом долученого до нього підробленого свідоцтва про народження ухвалив рішення, відповідно до якого Кривоноса Семена було безпідставно звільнено від кримінальної відповідальності у звʼязку із застосуванням до нього Закону України "Про амністію". Так само було закрито кримінальну справу по обвинуваченню Кривоноса Семена у підкупі студентів - наголошує Кравченко.

Крім того, за наявними даними, реалізувавши зазначений злочинний намір та уникнувши понесення кримінальної відповідальності, в травні 2018 року Кривонос Семен повторно звернувся до Голосіївського районного суду, однак на цей раз вже з позовом про виключення відомостей про особу як батька.

До матеріалів позову фігурант злочинного діяння долучив висновок експертизи ДНК, в якому було зазначено, що ймовірність батьківства Кривоноса Семена складає 0,00% - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив , що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, якого підозрює у підробці офіційних документів та інших правопорушеннях. Також він повідомив ще про одну підозру, яка стосується близької до керівника САП особи.