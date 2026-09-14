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Директор НАБУ різко відреагував на запитання про матір хлопчика, якого він нібито всиновив задля амністії

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Директор НАБУ відмовився коментувати відео допиту жінки, оприлюднене генпрокурором. Він назвав звинувачення "сфальсифікованою маячнею".

Директор НАБУ різко відреагував на запитання про матір хлопчика, якого він нібито всиновив задля амністії

Директор НАБУ Семен Кривонос різко відреагував на запитання про жінку, яка фігурує в оприлюднених Генеральним прокурором Русланом Кравченком матеріалах щодо його справи про незаконну амністію. Це сталося під час брифінгу за участі директора НАБУ  Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка, передає  УНН.

Деталі 

Під час брифінгу,  журналістка попросила у Семена Кривоноса прокоментувати відео з допиту, яке опублікував Генпрокурор Руслан Кравченко. Йдеться про відео, на якому невідома жінка підтверджує, що Семен Кривонос фіктивно оформив батьківство на її неповнолітню дитину.

Посадовець перебив журналістку та відповів коротко.

"Дуже дякую, я прокоментував уже, дуже дякую! Я своє відношення до цього висказав", – заявив Кривонос.

Після цього журналістка уточнила, чи знає директор НАБУ цю жінку.

"Я прокоментував уже, що я не збираюсь коментувати цю сфальсифіковану маячню", – наголосив посадовець.

Нагадаємо

Генеральний прокурор Руслан Кравченко оприлюднив перший епізод справи, якою обґрунтовує підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Йдеться про отримання амністії у кримінальній справі 2009 року через оформлення батьківства над чужою дитиною.  

Алла Кіосак

ПолітикаКримінал
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Руслан Кравченко
Національне антикорупційне бюро України