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Директор НАБУ резко отреагировал на вопрос о матери мальчика, которого он якобы усыновил ради амнистии

Киев • УНН

 • 2378 просмотра

Директор НАБУ отказался комментировать видео допроса женщины, обнародованное генпрокурором. Он назвал обвинения "сфальсифицированным бредом".

Директор НАБУ резко отреагировал на вопрос о матери мальчика, которого он якобы усыновил ради амнистии

Директор НАБУ Семен Кривонос резко отреагировал на вопрос о женщине, которая фигурирует в обнародованных Генеральным прокурором Русланом Кравченко материалах по делу о его незаконной амнистии. Это произошло во время брифинга с участием директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко, передает  УНН.

Детали 

Во время брифинга  журналистка попросила Семена Кривоноса прокомментировать видео допроса, опубликованное Генпрокурором Русланом Кравченко. Речь идет о видео, на котором неизвестная женщина подтверждает, что Семен Кривонос фиктивно оформил отцовство на ее несовершеннолетнего ребенка.

Должностное лицо перебило журналистку и ответило кратко.

"Большое спасибо, я уже прокомментировал, большое спасибо! Я высказал свое отношение к этому", – заявил Кривонос.

После этого журналистка уточнила, знает ли директор НАБУ эту женщину.

"Я уже прокомментировал, что не собираюсь комментировать эту сфальсифицированную чушь", – подчеркнул чиновник.

Напомним

Генеральный прокурор Руслан Кравченко обнародовал первый эпизод дела, которым обосновывает подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Речь идет о получении амнистии по уголовному делу 2009 года путем оформления отцовства над чужим ребенком.  

Алла Киосак

ПолитикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Руслан Кравченко
Национальное антикоррупционное бюро Украины