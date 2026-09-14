Директор НАБУ резко отреагировал на вопрос о матери мальчика, которого он якобы усыновил ради амнистии

Ситуация с государственными финансами близка к критической — Корецкий

Энергетическое перемирие между Украиной и РФ находится на стадии проработки, окончательной договорённости ещё нет — FT

ЕС продлил действие санкций против россии, но лишь на семь дней — СМИ

Украина готова прекратить удары по критической инфраструктуре РФ, если партнеры обеспечат то же самое со стороны Москвы — Зеленский

Не только дистанционное обучение — какие сценарии организации образовательного процесса предложили школам во время тревог

Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики, россия согласилась поступить так же — Трамп

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