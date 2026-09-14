Директор НАБУ резко отреагировал на вопрос о матери мальчика, которого он якобы усыновил ради амнистии
Киев • УНН
Директор НАБУ отказался комментировать видео допроса женщины, обнародованное генпрокурором. Он назвал обвинения "сфальсифицированным бредом".
Директор НАБУ Семен Кривонос резко отреагировал на вопрос о женщине, которая фигурирует в обнародованных Генеральным прокурором Русланом Кравченко материалах по делу о его незаконной амнистии. Это произошло во время брифинга с участием директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко, передает УНН.
Детали
Во время брифинга журналистка попросила Семена Кривоноса прокомментировать видео допроса, опубликованное Генпрокурором Русланом Кравченко. Речь идет о видео, на котором неизвестная женщина подтверждает, что Семен Кривонос фиктивно оформил отцовство на ее несовершеннолетнего ребенка.
Должностное лицо перебило журналистку и ответило кратко.
"Большое спасибо, я уже прокомментировал, большое спасибо! Я высказал свое отношение к этому", – заявил Кривонос.
После этого журналистка уточнила, знает ли директор НАБУ эту женщину.
"Я уже прокомментировал, что не собираюсь комментировать эту сфальсифицированную чушь", – подчеркнул чиновник.
Напомним
Генеральный прокурор Руслан Кравченко обнародовал первый эпизод дела, которым обосновывает подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Речь идет о получении амнистии по уголовному делу 2009 года путем оформления отцовства над чужим ребенком.