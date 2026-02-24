Минус 920 оккупантов и почти 1700 вражеских дронов: потери россиян за сутки

$43.270.01
50.920.00
ukenru
23 февраля, 17:51 • 13835 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 29177 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 23156 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 23100 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 18107 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 14045 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 12561 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 12925 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 46767 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 50799 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Графики отключений электроэнергии
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 26384 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 46764 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 50796 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 143756 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 152857 просмотра
Минус 920 оккупантов и почти 1700 вражеских дронов: потери россиян за сутки

Киев • УНН

 • 4 просмотра

За сутки 23 февраля российские войска потеряли 920 солдат и 1693 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.26 ориентировочно составили 1261420 человек.

Минус 920 оккупантов и почти 1700 вражеских дронов: потери россиян за сутки

За сутки 23 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 920 солдат и 1693 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1261420 (+920) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11698 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 24086 (+4)
        • артиллерийских систем ‒ 37560 (+50)
          • РСЗО ‒ 1654 (0)
            • средства ПВО ‒ 1305 (+1)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 348 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 145571 (+1693)
                    • крылатые ракеты ‒ 4347 (0)
                      • корабли / катера ‒ 29 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 79826 (+190)
                            • специальная техника ‒ 4074 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.

                              Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский04.02.26, 23:10 • 22284 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

