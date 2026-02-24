Минус 920 оккупантов и почти 1700 вражеских дронов: потери россиян за сутки
Киев • УНН
За сутки 23 февраля российские войска потеряли 920 солдат и 1693 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.26 ориентировочно составили 1261420 человек.
За сутки 23 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 920 солдат и 1693 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1261420 (+920) человек ликвидировано
- танков ‒ 11698 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 24086 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 37560 (+50)
- РСЗО ‒ 1654 (0)
- средства ПВО ‒ 1305 (+1)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 348 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 145571 (+1693)
- крылатые ракеты ‒ 4347 (0)
- корабли / катера ‒ 29 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 79826 (+190)
- специальная техника ‒ 4074 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский04.02.26, 23:10 • 22284 просмотра