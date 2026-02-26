$43.240.02
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Вербовка вместо образования – минобороны рф массово привлекает студентов на войну против Украины

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Минобороны рф развернуло кампанию по вербовке студентов, используя обещания и шантаж. Студентам обещают деньги и академический отпуск, но гарантии не выполняются.

Вербовка вместо образования – минобороны рф массово привлекает студентов на войну против Украины

Министерство обороны России развернуло централизованную кампанию по вербовке студентов ведущих и региональных вузов для участия в войне против Украины, используя финансовые обещания, административное давление и шантаж отчислением. Об этом пишет СВР, передает УНН.

Детали

По данным Службы внешней разведки Украины, в кампанию вовлечены по меньшей мере 16 университетов Санкт-Петербурга, а также МФТИ, МГТУ им. Баумана, Высшая школа экономики, РЭУ им. Плеханова и десятки колледжей в регионах России. В январе 2026 года минобороны РФ направило в учебные заведения официальную методичку по агитации студентов для поступления во вновь созданные войска беспилотных систем.

Администрации университетов обязаны отчитываться перед главным управлением кадров минобороны о количестве привлеченных студентов. Молодым людям обещают до 5,5 млн рублей "за год службы", академический отпуск и возвращение к учебе, а также убеждают, что служба будет проходить якобы не на передовой, а в "беспилотных подразделениях".

Фактически же эти гарантии не выполняются. В частности, в РЭУ им. Плеханова от каждого факультета требуют ежемесячно отправлять на фронт не менее двух студентов, а к вербовке привлекают старост групп. Первыми под давление попадают студенты с академическими задолженностями, которым предлагают выбор между контрактом и отчислением. На принятие решения дают всего три дня.

Сверхвысокие потери, примитивная тактика и неподготовленные солдаты – британская разведка о состоянии армии рф24.02.26, 19:37 • 2942 просмотра

Рекламные объявления о военных контрактах одновременно появились в СПбГУ, ГУАП, Политехническом университете, ЛЭТИ, РАНХиГС, ГАСУ, Морской академии им. Макарова, Академии искусств им. Штиглица, "Военмехе" и других учебных заведениях. Все публикации были размещены в течение одной недели, что свидетельствует о централизованном характере кампании.

Отдельные университеты добавляют собственные стимулы. Так, в СПбГУ обещают 50 тысяч рублей от учебного заведения, а в СПбГУТ им. Бонч-Бруевича агитируют даже женщин, предлагая поступление в аспирантуру без экзаменов по возвращении. В Морском техническом университете агитаторы снимали студентов прямо с занятий и по одному заводили в кабинеты для "индивидуальных бесед".

При этом обещанное "право уволиться через год" оказывается фикцией. В Высшей школе экономики студентам фактически подписывали бессрочные контракты, которые не подлежат расторжению. Стандартные договоры минобороны РФ не содержат никаких ограничений по роду войск, что позволяет командованию направлять так называемых "операторов БПЛА" в любые подразделения, включая штурмовые.

Более 1,4 тыс. африканцев воюют на стороне москвы - разведка21.02.26, 14:52 • 5662 просмотра

Когда финансовые аргументы не действуют, администрации переходят к открытому давлению и унижению. В новосибирском колледже транспортных технологий им. Лунина после массового отказа студентов подписывать контракты директор провела "воспитательную беседу", обвинив молодежь в трусости и заявив, что они "пришли учиться, чтобы откосить от армии".

В СВР подчеркивают, что для многих молодых россиян университеты были едва ли не единственным шансом изменить собственную жизнь. Теперь этот шанс превращается в инструмент шантажа: либо контракт и война, либо потеря образования. Система, которая не способна предложить молодежи перспективное будущее, пытается компенсировать это страхом и принуждением.

Напомним

Служба внешней разведки Украины сообщает, что доля нефтегазовых доходов РФ в федеральном бюджете составит менее 20% в 2026 году. Российские производители нефти предлагают значительные скидки покупателям из Китая.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Государственный бюджет
Мобилизация
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины
Китай
Украина