Прем'єр Бельгії подав у відставку - король розглядає заяву
Київ • УНН
Барт де Вевер подав у відставку королю після провалу переговорів щодо скорочення дефіциту на 10 млрд євро. Король консультує партії.
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер 2 листопада подав у відставку під час зустрічі з королем Філіпом, на тлі загрози розпаду його коаліційного уряду через спроби скоротити дефіцит бюджету на 10 млрд євро. Про це УНН пише з посиланням на пресреліз королівського палацу Бельгії.
Король прийняв Барта де Вевера на аудієнцію. Прем'єр-міністр подав у відставку після невдалих переговорів щодо бюджету. Король розглядає своє рішення та завтра проведе консультації з лідерами партій більшості
Доповнення
Упродовж вихідних представники уряду Бельгії намагалися досягти домовленості щодо бюджету на наступний рік. Однак переговори завершилися вранці у понеділок безрезультатно. Неофіційним крайнім терміном для укладення угоди вважався вівторок, адже бюджет має пройти парламентське затвердження до кінця року.