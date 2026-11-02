Прем'єр Бельгії подав у відставку - король розглядає заяву

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер 2 листопада подав у відставку під час зустрічі з королем Філіпом, на тлі загрози розпаду його коаліційного уряду через спроби скоротити дефіцит бюджету на 10 млрд євро. Про це УНН пише з посиланням на пресреліз королівського палацу Бельгії.

Король прийняв Барта де Вевера на аудієнцію. Прем'єр-міністр подав у відставку після невдалих переговорів щодо бюджету. Король розглядає своє рішення та завтра проведе консультації з лідерами партій більшості - повідомили у королівському палаці.

Доповнення

Упродовж вихідних представники уряду Бельгії намагалися досягти домовленості щодо бюджету на наступний рік. Однак переговори завершилися вранці у понеділок безрезультатно. Неофіційним крайнім терміном для укладення угоди вважався вівторок, адже бюджет має пройти парламентське затвердження до кінця року.