Премьер Бельгии подал в отставку - король рассматривает заявление

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер 2 ноября подал в отставку во время встречи с королём Филиппом на фоне угрозы распада его коалиционного правительства из-за попыток сократить дефицит бюджета на 10 млрд евро. Об этом УНН пишет со ссылкой на пресс-релиз королевского дворца Бельгии.

Король принял Барта де Вевера на аудиенции. Премьер-министр подал в отставку после безрезультатных переговоров по бюджету. Король рассматривает своё решение и завтра проведёт консультации с лидерами партий большинства - сообщили в королевском дворце.

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В течение выходных представители правительства Бельгии пытались достичь соглашения по бюджету на следующий год. Однако переговоры завершились утром в понедельник безрезультатно. Неофициальным крайним сроком для заключения соглашения считался вторник, поскольку бюджет должен пройти парламентское утверждение до конца года.