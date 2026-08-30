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Бельгія знову відмовилася підтримати використання заморожених активів рф для допомоги Україні
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Бельгія знову відмовилася підтримати використання заморожених активів рф для допомоги Україні

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Міністр оборони Бельгії заявив, що країна не підтримає використання заморожених активів рф. ЄС планує обговорити це питання наступного тижня.

Бельгія знову відмовилася підтримати використання заморожених активів рф для допомоги Україні

Бельгія виступила проти нової спроби використати близько 200 млрд євро заморожених російських активів для підтримки України, попри заклики низки країн ЄС повернутися до цієї ідеї. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на міністра оборони Бельгії Тео Франкена, пише УНН.

Деталі

Це питання не підлягає обговоренню, двері зачинені

– заявив Франкен.

За його словами, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер залишатиметься непохитним у цьому питанні.

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Цього тижня Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Європейську комісію вивчити нові механізми залучення заморожених російських активів для підтримки України. Більшість із них зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear.

У Бельгії побоюються юридичних і фінансових ризиків

Ще у грудні Бельгія заблокувала просування запропонованого "репараційного кредиту" для України на 210 млрд євро. Брюссель побоювався, що така схема може створити для країни значні юридичні та фінансові ризики, а також призвести до заходів у відповідь з боку росії.

Франкен також розкритикував країни Балтії, які активно підтримують використання російських активів.

Їм також слід бути обережними, щоб постійно не порушувати це питання та не заганяти нас у кут. Я не думаю, що це мудро

– заявив міністр.

Водночас позиція всередині бельгійського уряду не виглядає повністю одностайною. Міністр закордонних справ Максим Прево раніше допускав можливість використання заблокованих активів за умови справедливого розподілу юридичної відповідальності між країнами ЄС. Європейські міністри закордонних справ планують знову обговорити це питання наступного тижня в Ірландії.

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Степан Гафтко

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