Бельгия вновь отказалась поддержать использование замороженных активов рф для помощи Украине

Бельгия выступила против новой попытки использовать около 200 млрд евро замороженных российских активов для поддержки Украины, несмотря на призывы ряда стран ЕС вернуться к этой идее. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на министра обороны Бельгии Тео Франкена, пишет УНН.

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Этот вопрос не подлежит обсуждению, двери закрыты – заявил Франкен.

По его словам, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер останется непреклонным в этом вопросе.

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На этой неделе Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали Европейскую комиссию изучить новые механизмы привлечения замороженных российских активов для поддержки Украины. Большая часть из них хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В Бельгии опасаются юридических и финансовых рисков

Еще в декабре Бельгия заблокировала продвижение предложенного «репарационного кредита» для Украины на 210 млрд евро. Брюссель опасался, что такая схема может создать для страны значительные юридические и финансовые риски, а также привести к ответным мерам со стороны России.

Франкен также раскритиковал страны Балтии, которые активно поддерживают использование российских активов.

Им также следует быть осторожными, чтобы постоянно не поднимать этот вопрос и не загонять нас в угол. Я не думаю, что это мудро – заявил министр.

В то же время позиция внутри бельгийского правительства не выглядит полностью единодушной. Министр иностранных дел Максим Прево ранее допускал возможность использования заблокированных активов при условии справедливого распределения юридической ответственности между странами ЕС. Европейские министры иностранных дел планируют вновь обсудить этот вопрос на следующей неделе в Ирландии.

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