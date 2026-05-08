Нидерланды предлагают использовать €210 млрд замороженных активов рф для поддержки Украины — Politico

Нидерланды хотят вернуть в ЕС дискуссию об использовании около €210 млрд замороженных российских активов для финансирования обороны Украины и поддержки Киева в войне против рф. Инициативу уже обсудили министры финансов ЕС во время закрытой встречи в Брюсселе. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

По информации издания, вопрос поднял министр финансов Нидерландов Элко Гейнен во время заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (Ecofin).

Речь идет о возможности использования замороженных российских активов на сумму до €210 млрд для дальнейшей поддержки Украины, в частности в 2027 году.

Как отмечает Politico, возвращение к этой дискуссии может снова вызвать серьезные споры внутри ЕС. В конце прошлого года против подобных идей активно выступала Бельгия, поскольку именно в брюссельском депозитарии Euroclear хранится около €185 млрд российских активов.

Бельгийские власти опасаются возможных судебных исков и экономического ответа москвы в случае конфискации средств.

Помимо Бельгии, обеспокоенность по поводу использования российских активов ранее выражали Франция, Италия, Болгария и Мальта. Европейский центральный банк также предупреждал о рисках для доверия к еврозоне и международной финансовой системе.

В то же время в материале отмечается, что уже согласованного ЕС пакета помощи Украине на €90 млрд может быть недостаточно. Кредитная программа покрывает лишь около двух третей прогнозируемого дефицита бюджета Украины до 2027 года.

По данным Politico, Еврокомиссия также пытается убедить Канаду, Великобританию, Японию и США предоставить дополнительное финансирование для Украины. Однако остается непонятным, поддержит ли новую помощь администрация Дональда Трампа.

В Нидерландах подчеркивают, что позиция страны соответствует решению Европейского совета, принятому в декабре прошлого года. Оно предусматривает, что российские активы будут оставаться замороженными до момента выплаты репараций Украине, а ЕС сохраняет право использовать эти средства в соответствии с международным правом.

