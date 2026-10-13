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Три країни ЄС вимагають права "аварійного гальма" для блокування нових законів - Politico

Київ • УНН

 • 1276 перегляди

Лідери трьох країн закликали дозволити блокувати обтяжливі закони ЄС. Також вони пропонують пришвидшити погодження та зменшити бюрократію.

Три країни ЄС вимагають права "аварійного гальма" для блокування нових законів - Politico

Лідери Німеччини, Італії та Бельгії закликали ЄС запровадити механізм блокування нового законодавства, якщо воно створює надмірне навантаження на уряди та бізнес, щоб посилити конкурентоспроможність європейської економіки. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

У листі, адресованому президенту Європейської ради Антоніу Кошті, який отримало видання, троє лідерів заявили, що Євросоюзу потрібен механізм "екстреного гальмування", який допоможе підвищити конкурентоспроможність європейської економіки, що слабшає.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер також закликали "суттєво прискорити процедури планування та затвердження", а також на визначений період призупинити дію "окремих регуляторних положень" у межах нового "правила пріоритетності".

"Ми закликаємо до подальших амбітних пакетів спрощення, щоб рішуче просувати скорочення бюрократичної тяганини в Європейському Союзі", - написали вони, додавши, що Європейська комісія має "насамперед" зменшити навантаження на малий і середній бізнес.

"У ширшому сенсі нашою спільною метою має бути запобігання ситуаціям, коли непотрібні регуляторні вимоги та пов’язані з ними витрати призводять до незворотної втрати промислових потужностей Європи й подальшого послаблення інвестицій та конкурентоспроможності", - йдеться в листі.

Цей заклик пролунав за кілька днів до зустрічі лідерів ЄС. Він повторює вимоги, вперше озвучені в березні після саміту, присвяченого конкурентоспроможності Європи, і з’явився на тлі погіршення ситуації в промисловому секторі Євросоюзу.

У четвер у Брюсселі лідери зберуться на дводенний саміт Європейської ради, під час якого обговорять довгостроковий бюджет ЄС, ціни на енергоносії та підтримку України.

Польща закликала Європу перейти на "воєнні рейки" через темпи виробництва зброї в рф13.10.26, 15:50 • 2162 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітикаСвіт
Барт Де Вевер
Антоніу Кошта
Джорджа Мелоні
Європейська комісія
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Фрідріх Мерц
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Україна