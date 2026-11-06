Король Бельгії не прийняв відставку прем’єр-міністра Барта де Вевера
Київ • УНН
Король Бельгії доручив Барту де Веверу відновити переговори щодо бюджету на 2027 рік. Прем’єр має доповісти про результати 16 листопада.
Король Бельгії відмовився прийняти відставку прем’єр-міністра Барта де Вевера та доручив йому відновити переговори щодо бюджету на 2027 рік після провалу домовленостей між партіями правлячої коаліції. Про це повідомляє Королівський дім Бельгії, пише УНН.
Деталі
За підсумками консультацій із лідерами п’яти партій правлячої більшості король доручив йому негайно відновити бюджетні переговори, цитує видання заяву Королівського дому Бельгії.
Барт де Вевер має представити королю звіт із цього питання в понеділок, 16 листопада.
Доповнення
Прем’єр вирішив піти у відставку після провалу переговорів щодо бюджету на 2027 рік.
Барт де Вевер обійняв посаду прем’єр-міністра в лютому 2025 року й практично одразу став одним із найактивніших противників вилучення європейськими країнами активів російського Центробанку. Їх заморозили у 2022 році після початку війни, і основна частина (близько 190 мільярдів євро) зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear. Євросоюз хотів використати ці кошти для надання Україні репараційного кредиту.
Прем'єр Бельгії подав у відставку - король розглядає заяву02.11.26, 13:15 • 5203 перегляди