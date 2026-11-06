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Король Бельгії не прийняв відставку прем’єр-міністра Барта де Вевера

Київ • УНН

 • 616 перегляди

Король Бельгії доручив Барту де Веверу відновити переговори щодо бюджету на 2027 рік. Прем’єр має доповісти про результати 16 листопада.

Король Бельгії не прийняв відставку прем’єр-міністра Барта де Вевера

Король Бельгії відмовився прийняти відставку прем’єр-міністра Барта де Вевера та доручив йому відновити переговори щодо бюджету на 2027 рік після провалу домовленостей між партіями правлячої коаліції. Про це повідомляє Королівський дім Бельгії, пише УНН.

Деталі

За підсумками консультацій із лідерами п’яти партій правлячої більшості король доручив йому негайно відновити бюджетні переговори, цитує видання заяву Королівського дому Бельгії.

Барт де Вевер має представити королю звіт із цього питання в понеділок, 16 листопада.

Доповнення

Прем’єр вирішив піти у відставку після провалу переговорів щодо бюджету на 2027 рік.

Барт де Вевер обійняв посаду прем’єр-міністра в лютому 2025 року й практично одразу став одним із найактивніших противників вилучення європейськими країнами активів російського Центробанку. Їх заморозили у 2022 році після початку війни, і основна частина (близько 190 мільярдів євро) зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear. Євросоюз хотів використати ці кошти для надання Україні репараційного кредиту.

Прем'єр Бельгії подав у відставку - король розглядає заяву02.11.26, 13:15 • 5203 перегляди

Ольга Розгон

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Війна в Україні
Барт Де Вевер
Euroclear
Європейський Союз
Бельгія
Україна