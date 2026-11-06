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Король Бельгии не принял отставку премьер-министра Барта де Вевера

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Король Бельгии поручил Барту де Веверу возобновить переговоры по бюджету на 2027 год. Премьер-министр должен доложить о результатах 16 ноября.

Король Бельгии не принял отставку премьер-министра Барта де Вевера

Король Бельгии отказался принять отставку премьер-министра Барта де Вевера и поручил ему возобновить переговоры по бюджету на 2027 год после провала договорённостей между партиями правящей коалиции. Об этом сообщает Королевский двор Бельгии, пишет УНН.

Подробности

По итогам консультаций с лидерами пяти партий правящего большинства король поручил ему незамедлительно возобновить бюджетные переговоры, цитирует издание заявление Королевского двора Бельгии.

Барт де Вевер должен представить королю отчёт по этому вопросу в понедельник, 16 ноября.

Дополнение

Премьер решил уйти в отставку после провала переговоров по бюджету на 2027 год.

Барт де Вевер занял пост премьер-министра в феврале 2025 года и практически сразу стал одним из самых активных противников изъятия европейскими странами активов российского Центробанка. Их заморозили в 2022 году после начала войны, и основная часть (около 190 миллиардов евро) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Евросоюз хотел использовать эти средства для предоставления Украине репарационного кредита.

Премьер Бельгии подал в отставку - король рассматривает заявление02.11.26, 13:15 • 5200 просмотров

Ольга Розгон

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Война в Украине
Барт Де Вевер
Euroclear
Европейский Союз
Бельгия
Украина