Каллас розкритикувала пропозицію прем’єра Бельгії нормалізувати відносини з рф - Reuters

Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас у вівторок розкритикувала заклик прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера нормалізувати відносини з Москвою та відновити доступ до дешевих російських енергоресурсів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Заяви Де Вевера, зроблені в інтерв’ю бельгійській газеті L’Echo, суперечать офіційній політиці ЄС щодо збереження жорсткої лінії проти Москви через її вторгнення в Україну та поступової відмови від російського викопного палива.

Де Вевер також зазначив, що європейські лідери нібито погоджуються з ним за зачиненими дверима, але "ніхто не наважується сказати це вголос".

Втім, Каллас в інтерв’ю Reuters у Брюсселі заявила, що не поділяє такого враження і застерегла від спроб повернутися до звичних відносин із Москвою.

Вона наголосила, що була присутня на закритих зустрічах лідерів і не бачить підтримки таких ідей.

Каллас також підкреслила, що перед будь-якими контактами з Росією необхідно чітко визначити, про що саме йтиметься.

За її словами, повернення до "звичного бізнесу" призведе лише до нових воєн, адже подібне вже відбувалося раніше. Вона закликала залишатися пильними і не давати Росії того, чого вона прагне, оскільки її апетити лише зростатимуть.

Заяви Де Вевера, оприлюднені на вихідних, викликали критику всередині його урядової коаліції. Згодом він намагався пом’якшити свою позицію, заявивши, що підтримує нормалізацію відносин лише після досягнення угоди про завершення війни в Україні.

