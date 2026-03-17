Каллас розкритикувала пропозицію прем’єра Бельгії нормалізувати відносини з рф - Reuters

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1м/с
54%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 25003 перегляди
Зеленський розкрив деталі брехні Ірану про постачання тисяч дронів росії17 березня, 07:37 • 19318 перегляди
Генерал США Агуто після візиту до Києва потрапив у скандал через алкоголь і секретні матеріали17 березня, 08:50 • 10042 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 21402 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto12:55 • 7480 перегляди
Публікації
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
11:42 • 20912 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 21538 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 40438 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 55733 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 48143 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Чарльз ІІІ
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Село
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла УкраїнаPhoto15:31 • 1404 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto12:55 • 7662 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 21538 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 25092 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 43512 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Дипломатка
The New York Times

Каллас розкритикувала пропозицію прем’єра Бельгії нормалізувати відносини з рф - Reuters

Київ • УНН

 • 774 перегляди

Кая Каллас заперечила слова Барта Де Вевера про таємну підтримку нормалізації відносин з рф. Вона застерегла від повернення до бізнесу з агресором.

Каллас розкритикувала пропозицію прем’єра Бельгії нормалізувати відносини з рф - Reuters

Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас у вівторок розкритикувала заклик прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера нормалізувати відносини з Москвою та відновити доступ до дешевих російських енергоресурсів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Заяви Де Вевера, зроблені в інтерв’ю бельгійській газеті L’Echo, суперечать офіційній політиці ЄС щодо збереження жорсткої лінії проти Москви через її вторгнення в Україну та поступової відмови від російського викопного палива.

Де Вевер також зазначив, що європейські лідери нібито погоджуються з ним за зачиненими дверима, але "ніхто не наважується сказати це вголос".

Втім, Каллас в інтерв’ю Reuters у Брюсселі заявила, що не поділяє такого враження і застерегла від спроб повернутися до звичних відносин із Москвою.

Вона наголосила, що була присутня на закритих зустрічах лідерів і не бачить підтримки таких ідей.

Каллас також підкреслила, що перед будь-якими контактами з Росією необхідно чітко визначити, про що саме йтиметься.

За її словами, повернення до "звичного бізнесу" призведе лише до нових воєн, адже подібне вже відбувалося раніше. Вона закликала залишатися пильними і не давати Росії того, чого вона прагне, оскільки її апетити лише зростатимуть.

Світові ціни на нафту зросли приблизно на 40% від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, досягнувши найвищого рівня з 2022 року.

Заяви Де Вевера, оприлюднені на вихідних, викликали критику всередині його урядової коаліції. Згодом він намагався пом’якшити свою позицію, заявивши, що підтримує нормалізацію відносин лише після досягнення угоди про завершення війни в Україні.

Рішення США послабити санкції проти російської нафти викликає велике занепокоєння - Кошта13.03.26, 16:45 • 4518 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Барт Де Вевер
Ізраїль
Кая Каллас
Reuters
Європейський Союз
Бельгія
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран