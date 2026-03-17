Каллас раскритиковала предложение премьера Бельгии нормализовать отношения с РФ - Reuters

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас во вторник раскритиковала призыв премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера нормализовать отношения с Москвой и восстановить доступ к дешевым российским энергоресурсам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Заявления Де Вевера, сделанные в интервью бельгийской газете L’Echo, противоречат официальной политике ЕС по сохранению жесткой линии против Москвы из-за ее вторжения в Украину и постепенного отказа от российского ископаемого топлива.

Де Вевер также отметил, что европейские лидеры якобы соглашаются с ним за закрытыми дверями, но "никто не осмеливается сказать это вслух".

Впрочем, Каллас в интервью Reuters в Брюсселе заявила, что не разделяет такого впечатления и предостерегла от попыток вернуться к привычным отношениям с Москвой.

Она подчеркнула, что присутствовала на закрытых встречах лидеров и не видит поддержки таких идей.

Каллас также подчеркнула, что перед любыми контактами с Россией необходимо четко определить, о чем именно пойдет речь.

По ее словам, возвращение к "привычному бизнесу" приведет лишь к новым войнам, ведь подобное уже происходило ранее. Она призвала оставаться бдительными и не давать России того, чего она жаждет, поскольку ее аппетиты будут только расти.

Заявления Де Вевера, обнародованные на выходных, вызвали критику внутри его правительственной коалиции. Впоследствии он пытался смягчить свою позицию, заявив, что поддерживает нормализацию отношений только после достижения соглашения о завершении войны в Украине.

