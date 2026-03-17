Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1м/с
54%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Карл III
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Село
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto15:31 • 1726 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto12:55 • 8208 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 21953 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 25385 просмотра
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 43584 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Дипломатка
The New York Times

Каллас раскритиковала предложение премьера Бельгии нормализовать отношения с РФ - Reuters

Киев • УНН

 • 980 просмотра

Кая Каллас опровергла слова Барта Де Вевера о тайной поддержке нормализации отношений с РФ. Она предостерегла от возвращения к бизнесу с агрессором.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас во вторник раскритиковала призыв премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера нормализовать отношения с Москвой и восстановить доступ к дешевым российским энергоресурсам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Заявления Де Вевера, сделанные в интервью бельгийской газете L’Echo, противоречат официальной политике ЕС по сохранению жесткой линии против Москвы из-за ее вторжения в Украину и постепенного отказа от российского ископаемого топлива.

Де Вевер также отметил, что европейские лидеры якобы соглашаются с ним за закрытыми дверями, но "никто не осмеливается сказать это вслух".

Впрочем, Каллас в интервью Reuters в Брюсселе заявила, что не разделяет такого впечатления и предостерегла от попыток вернуться к привычным отношениям с Москвой.

Она подчеркнула, что присутствовала на закрытых встречах лидеров и не видит поддержки таких идей.

Каллас также подчеркнула, что перед любыми контактами с Россией необходимо четко определить, о чем именно пойдет речь.

По ее словам, возвращение к "привычному бизнесу" приведет лишь к новым войнам, ведь подобное уже происходило ранее. Она призвала оставаться бдительными и не давать России того, чего она жаждет, поскольку ее аппетиты будут только расти.

Мировые цены на нефть выросли примерно на 40% с начала войны США и Израиля против Ирана, достигнув самого высокого уровня с 2022 года.

Заявления Де Вевера, обнародованные на выходных, вызвали критику внутри его правительственной коалиции. Впоследствии он пытался смягчить свою позицию, заявив, что поддерживает нормализацию отношений только после достижения соглашения о завершении войны в Украине.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Барт Де Вевер
Израиль
Кайя Каллас
Reuters
Европейский Союз
Бельгия
Соединённые Штаты
Украина
Иран