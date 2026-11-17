Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух оголосив про намір піти у відставку на тлі корупційного скандалу. Опозиція звинуватила його у отриманні фінансової вигоди від урядового залізничного проекту. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

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Ця заява пролунала після того, як колишній мер столиці країни Улан-Батора, Нямбаатар Хішгі, звинуватив Хурелсуха в отриманні 25 мільйонів доларів у зв'язку з проектом залізниці Тавантолгой-Гашуунсухайт.

Водночас сам Ухнаагійн Хурелсух відкинув звинувачення в правопорушеннях, але додав, що співпрацює зі слідством.

Я деякий час мовчав і спостерігав за ситуацією. Однак як людина, що обіймає відповідальну посаду, я вирішив сьогодні зробити цю заяву. Усі рівні перед законом - сказав Хурелсух.

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Ухнаагійн Хурелсух перебував на посаді президента Монголії з 21 червня 2021 року.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер 2 листопада подав у відставку під час зустрічі з королем Філіпом, на тлі загрози розпаду його коаліційного уряду через спроби скоротити дефіцит бюджету на 10 млрд євро.