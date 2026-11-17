Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил о намерении уйти в отставку на фоне коррупционного скандала. Оппозиция обвинила его в получении финансовой выгоды от правительственного железнодорожного проекта. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Это заявление прозвучало после того, как бывший мэр столицы страны Улан-Батора Нямбаатар Хишиг обвинил Хурэлсуха в получении 25 миллионов долларов в связи с проектом железной дороги Тавантолгой - Гашуунсухайт.

В то же время сам Ухнаагийн Хурэлсух отверг обвинения в правонарушениях, но добавил, что сотрудничает со следствием.

Я некоторое время молчал и наблюдал за ситуацией. Однако как человек, занимающий ответственную должность, я решил сегодня сделать это заявление. Все равны перед законом - сказал Хурэлсух.

Дополнительно

Ухнаагийн Хурэлсух занимает должность президента Монголии с 21 июня 2021 года.

Напомним

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер 2 ноября подал в отставку во время встречи с королем Филиппом на фоне угрозы распада его коалиционного правительства из-за попыток сократить дефицит бюджета на 10 млрд евро.