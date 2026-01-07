Бельгія надасть Україні "авіацію та флот" для миру після війни - прем'єр де Вевер
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна надасть Україні "авіацію та флот" для збереження миру після завершення війни. Про це рішення було оголошено після зустрічі Коаліції охочих у Парижі.
Після завершення війни в Україні Бельгія надасть Києву авіацію та флот для збереження миру. Про це після зустрічі Коаліції охочих заявив прем'єр-міністр цієї країни Барт де Вевер, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, зустріч Коаліції охочих у Парижі була "продуктивною та рішучою".
Разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль щодо збереження миру в Україні після завершення бойових дій. Наш внесок буде зосереджений, зокрема, на забезпеченні повітряних та морських можливостей, а також на зусиллях у сфері навчання, де Бельгія може досягти відчутного та значного впливу
Він назвав найважливішим те, що ці зусилля будуть підкріплені "потужною американською підтримкою, а також моніторингом під керівництвом Америки, що забезпечить ефективне стримування та зробить довгострокову стабільність досяжною".
"Об'єднаний Захід може досягти результатів, які формують історію та забезпечать мир", - резюмував глава бельгійського уряду.
Нагадаємо
У середині грудня Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні.
Раніше прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер не виключав судових позовів, якщо ЄС вирішить вилучити російські активи у Euroclear, наголошуючи, що ризики не можуть покладатися виключно на Бельгію.
ЄС і Бельгія таємно узгоджують використання 210 мільярдів євро заморожених активів рф для України18.12.25, 17:36 • 3249 переглядiв