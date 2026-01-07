Бельгія надасть Україні "авіацію та флот" для миру після війни - прем'єр де Вевер

Після завершення війни в Україні Бельгія надасть Києву авіацію та флот для збереження миру. Про це після зустрічі Коаліції охочих заявив прем'єр-міністр цієї країни Барт де Вевер, повідомляє УНН.

За його словами, зустріч Коаліції охочих у Парижі була "продуктивною та рішучою".

Разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль щодо збереження миру в Україні після завершення бойових дій. Наш внесок буде зосереджений, зокрема, на забезпеченні повітряних та морських можливостей, а також на зусиллях у сфері навчання, де Бельгія може досягти відчутного та значного впливу