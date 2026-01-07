$42.420.13
6 січня, 19:00 • 13571 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 27164 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 101499 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 162467 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 66144 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 81303 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 62999 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 84480 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 160571 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 64167 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Бельгія надасть Україні "авіацію та флот" для миру після війни - прем'єр де Вевер

Київ • УНН

 • 752 перегляди

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна надасть Україні "авіацію та флот" для збереження миру після завершення війни. Про це рішення було оголошено після зустрічі Коаліції охочих у Парижі.

Бельгія надасть Україні "авіацію та флот" для миру після війни - прем'єр де Вевер

Після завершення війни в Україні Бельгія надасть Києву авіацію та флот для збереження миру. Про це після зустрічі Коаліції охочих заявив прем'єр-міністр цієї країни Барт де Вевер, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, зустріч Коаліції охочих у Парижі була "продуктивною та рішучою".

Разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль щодо збереження миру в Україні після завершення бойових дій. Наш внесок буде зосереджений, зокрема, на забезпеченні повітряних та морських можливостей, а також на зусиллях у сфері навчання, де Бельгія може досягти відчутного та значного впливу

- запевнив де Вевер.

Він назвав найважливішим те, що ці зусилля будуть підкріплені "потужною американською підтримкою, а також моніторингом під керівництвом Америки, що забезпечить ефективне стримування та зробить довгострокову стабільність досяжною".

"Об'єднаний Захід може досягти результатів, які формують історію та забезпечать мир", - резюмував глава бельгійського уряду.

Нагадаємо

У середині грудня Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні.

Раніше прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер не виключав судових позовів, якщо ЄС вирішить вилучити російські активи у Euroclear, наголошуючи, що ризики не можуть покладатися виключно на Бельгію.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Барт Де Вевер
Європейська комісія
Париж
Бельгія
Україна