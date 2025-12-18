ЄС і Бельгія таємно узгоджують використання 210 мільярдів євро заморожених активів рф для України
Київ • УНН
Європейська комісія та Бельгія ведуть переговори щодо використання 210 мільярдів євро заморожених російських активів для України. Бельгія прагне отримати додаткові фінансові гарантії через побоювання юридичних та фінансових ризиків.
Європейська комісія та Бельгія проводять кулуарні переговори в межах саміту ЄС, намагаючись узгодити механізм використання 210 мільярдів євро заморожених російських активів для потреб України. Як повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела, обговорення найчутливіших частин плану винесено за межі головної зали засідань через особливу позицію Брюсселя. Про це пише УНН.
Деталі
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер прагне отримати від партнерів по Євросоюзу додаткові фінансові гарантії в обмін на підтримку плану. Оскільки основна частина активів зберігається саме в Бельгії (через депозитарій Euroclear), країна побоюється юридичних та фінансових ризиків. За словами дипломатів, де Вевер неодноразово залишав залу засідань лідерів ЄС для проведення двосторонніх зустрічей, аби розв'язати ці проблемні питання.
Спроби компромісу
Виконавча влада Євросоюзу наразі зосереджена на тому, щоб переконати бельгійську сторону в достатності запропонованих запобіжників. Попри те, що лідери ЄС формально відсунули питання України на другий план порядку денного саміту, фактично основна робота триває в кулуарах. Єврокомісія намагається надати Брюсселю необхідні запевнення, які дозволять розблокувати масштабний фінансовий ресурс для Києва, розвіявши занепокоєння щодо можливої відповіді з боку рф або дестабілізації фінансового ринку.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що технічні групи на полях саміту ЄС намагаються знайти "шлях вперед" щодо фінансування для України, і це може зайняти "години", на тлі того, як питання посунули у порядку денному Євроради, тоді як німецький чиновник вважає, що обговорення кредиту Україні "рухається у правильному напрямку".
Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що російські активи на суму до 210 млрд євро залишатимуться замороженими в Європейському Союзі доти, доки рф не відшкодує Україні всі збитки, завдані війною.
У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Головне питання, серед тих, які обговорили під час зустрічі, – використання заморожених російських активів.