Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

ЕС и Бельгия тайно согласовывают использование 210 миллиардов евро замороженных активов РФ для Украины

Киев • УНН

 • 500 просмотра

Европейская комиссия и Бельгия ведут переговоры об использовании 210 миллиардов евро замороженных российских активов для Украины. Бельгия стремится получить дополнительные финансовые гарантии из-за опасений юридических и финансовых рисков.

ЕС и Бельгия тайно согласовывают использование 210 миллиардов евро замороженных активов РФ для Украины

Европейская комиссия и Бельгия проводят кулуарные переговоры в рамках саммита ЕС, пытаясь согласовать механизм использования 210 миллиардов евро замороженных российских активов для нужд Украины. Как сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники, обсуждение наиболее чувствительных частей плана вынесено за пределы главного зала заседаний из-за особой позиции Брюсселя. Об этом пишет УНН.

Подробности

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер стремится получить от партнеров по Евросоюзу дополнительные финансовые гарантии в обмен на поддержку плана. Поскольку основная часть активов хранится именно в Бельгии (через депозитарий Euroclear), страна опасается юридических и финансовых рисков. По словам дипломатов, де Вевер неоднократно покидал зал заседаний лидеров ЕС для проведения двусторонних встреч, чтобы решить эти проблемные вопросы.

Попытки компромисса

Исполнительная власть Евросоюза сейчас сосредоточена на том, чтобы убедить бельгийскую сторону в достаточности предложенных мер предосторожности. Несмотря на то, что лидеры ЕС формально отодвинули вопрос Украины на второй план повестки дня саммита, фактически основная работа продолжается в кулуарах. Еврокомиссия пытается предоставить Брюсселю необходимые заверения, которые позволят разблокировать масштабный финансовый ресурс для Киева, развеяв беспокойство относительно возможного ответа со стороны РФ или дестабилизации финансового рынка.

Напомним

Ранее сообщалось, что технические группы на полях саммита ЕС пытаются найти "путь вперед" по финансированию для Украины, и это может занять "часы", на фоне того, как вопрос сдвинули в повестке дня Евросовета, тогда как немецкий чиновник считает, что обсуждение кредита Украине "движется в правильном направлении".

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что российские активы на сумму до 210 млрд евро будут оставаться замороженными в Европейском Союзе до тех пор, пока РФ не возместит Украине все убытки, нанесенные войной. 

В Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Главный вопрос, среди тех, которые обсудили во время встречи, – использование замороженных российских активов. 

Степан Гафтко

