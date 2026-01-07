Бельгия предоставит Украине "авиацию и флот" для мира после войны - премьер де Вевер
Киев • УНН
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна предоставит Украине "авиацию и флот" для сохранения мира после завершения войны. Об этом решении было объявлено после встречи Коалиции желающих в Париже.
Подробности
По его словам, встреча Коалиции желающих в Париже была "продуктивной и решительной".
Вместе с широкой коалицией партнеров Бельгия возьмет на себя свою долю международных усилий по сохранению мира в Украине после завершения боевых действий. Наш вклад будет сосредоточен, в частности, на обеспечении воздушных и морских возможностей, а также на усилиях в сфере обучения, где Бельгия может достичь ощутимого и значительного влияния
Он назвал важнейшим то, что эти усилия будут подкреплены "мощной американской поддержкой, а также мониторингом под руководством Америки, что обеспечит эффективное сдерживание и сделает долгосрочную стабильность достижимой".
"Объединенный Запад может достичь результатов, которые формируют историю и обеспечат мир", - резюмировал глава бельгийского правительства.
Напомним
В середине декабря Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокирования активов РФ для кредита Украине.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не исключал судебных исков, если ЕС решит изъять российские активы у Euroclear, подчеркивая, что риски не могут возлагаться исключительно на Бельгию.
