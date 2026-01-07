Бельгия предоставит Украине "авиацию и флот" для мира после войны - премьер де Вевер

После завершения войны в Украине Бельгия предоставит Киеву авиацию и флот для сохранения мира. Об этом после встречи Коалиции желающих заявил премьер-министр этой страны Барт де Вевер, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, встреча Коалиции желающих в Париже была "продуктивной и решительной".

Вместе с широкой коалицией партнеров Бельгия возьмет на себя свою долю международных усилий по сохранению мира в Украине после завершения боевых действий. Наш вклад будет сосредоточен, в частности, на обеспечении воздушных и морских возможностей, а также на усилиях в сфере обучения, где Бельгия может достичь ощутимого и значительного влияния - заверил де Вевер.

Он назвал важнейшим то, что эти усилия будут подкреплены "мощной американской поддержкой, а также мониторингом под руководством Америки, что обеспечит эффективное сдерживание и сделает долгосрочную стабильность достижимой".

"Объединенный Запад может достичь результатов, которые формируют историю и обеспечат мир", - резюмировал глава бельгийского правительства.

