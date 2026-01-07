Бельгия предоставит Украине "авиацию и флот" для мира после войны - премьер де Вевер

$42.420.13
49.510.07
ukenru
6 января, 19:00 • 14410 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 28973 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 105370 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 168523 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 67529 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 82182 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 63608 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 84831 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 161869 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 64457 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2м/с
97%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина должна обеспечить, чтобы молодые мужчины не выезжали из страны - Мерц6 января, 20:57 • 5096 просмотра
Трамп пообещал ускорить производство американского оружия для союзников6 января, 21:59 • 6018 просмотра
Украинская делегация продолжила обсуждать дипломатический путь окончания войны с посланниками Трампа - ЗеленскийVideo6 января, 22:31 • 5548 просмотра
В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку6 января, 23:35 • 10029 просмотра
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения04:03 • 9290 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 39116 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 76352 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 161866 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 104631 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 161652 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Париж
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 19375 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 39719 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 83463 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 75873 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 70701 просмотра
Актуальное
Техника
The New York Times
9К720 Искандер
Шахед-136
Социальная сеть

Бельгия предоставит Украине "авиацию и флот" для мира после войны - премьер де Вевер

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна предоставит Украине "авиацию и флот" для сохранения мира после завершения войны. Об этом решении было объявлено после встречи Коалиции желающих в Париже.

Бельгия предоставит Украине "авиацию и флот" для мира после войны - премьер де Вевер

После завершения войны в Украине Бельгия предоставит Киеву авиацию и флот для сохранения мира. Об этом после встречи Коалиции желающих заявил премьер-министр этой страны Барт де Вевер, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, встреча Коалиции желающих в Париже была "продуктивной и решительной".

Вместе с широкой коалицией партнеров Бельгия возьмет на себя свою долю международных усилий по сохранению мира в Украине после завершения боевых действий. Наш вклад будет сосредоточен, в частности, на обеспечении воздушных и морских возможностей, а также на усилиях в сфере обучения, где Бельгия может достичь ощутимого и значительного влияния

- заверил де Вевер.

Он назвал важнейшим то, что эти усилия будут подкреплены "мощной американской поддержкой, а также мониторингом под руководством Америки, что обеспечит эффективное сдерживание и сделает долгосрочную стабильность достижимой".

"Объединенный Запад может достичь результатов, которые формируют историю и обеспечат мир", - резюмировал глава бельгийского правительства.

Напомним

В середине декабря Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокирования активов РФ для кредита Украине.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не исключал судебных исков, если ЕС решит изъять российские активы у Euroclear, подчеркивая, что риски не могут возлагаться исключительно на Бельгию.

ЕС и Бельгия тайно согласовывают использование 210 миллиардов евро замороженных активов РФ для Украины18.12.25, 17:36 • 3250 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Барт Де Вевер
Европейская комиссия
Париж
Бельгия
Украина