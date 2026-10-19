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Швеція спрямує понад 5 млн євро на підтримку транспортної інфраструктури України

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Швеція додатково спрямує 60 млн крон до транспортного фонду України. Кошти підуть на відновлення пошкодженої інфраструктури та техніку.

Швеція спрямує понад 5 млн євро на підтримку транспортної інфраструктури України

Швеція спрямує додаткові 60 млн шведських крон (близько 5,4 млн євро) до Фонду підтримки транспорту України для відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими атаками, та закупівлі необхідної техніки й обладнання. Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, пише УНН.

Деталі

За даними українського відомства, Швеція спрямує 5,4 млн євро до UTSF. Ці кошти посилять можливості України у відновленні пошкодженої російськими атаками транспортної інфраструктури та допоможуть підготувати й реалізувати першочергові інфраструктурні проєкти.

З новим внеском Швеції загальний обсяг оголошеного фінансування UTSF становить близько 10 млн євро.

Зауважується, що ці кошти дадуть змогу протестувати механізм роботи Фонду та розпочати реалізацію перших проєктів.

Швеція представила перший літак GlobalEye на заміну ASC 890, які передала Україні17.10.26, 05:55 • 6567 переглядiв

Ольга Розгон

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