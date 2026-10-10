В Киеве ускорят подключение дополнительных электроустановок, а критически важные объекты обеспечат резервным электроснабжением — Шмыгаль
Киев • УНН
В Киеве ускорят подключение дополнительных генерирующих мощностей и обеспечат критически важные объекты резервным электроснабжением. Сети повреждены в результате атак РФ.
В Украине по итогам заседания энергетического штаба определили первоочередные меры для стабилизации электроснабжения. В частности, в Киеве ускорят подключение установок распределённой генерации, а объекты критической инфраструктуры будут обеспечивать резервным питанием. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Детали
По его словам, ответственность за резервное питание объектов связи и водоснабжения возложили на Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры.
Также Шмыгаль поручил проверить запасы резервного оборудования и определить дополнительные потребности энергетических компаний.
Почему продолжаются отключения света
Министр объяснил, что российские атаки повреждают высоковольтные сети, из-за чего электроэнергию сложно передавать между регионами.
Украина получила планы рф по зимним ударам по энергетике, террористы рассчитали количество оружия для каждого объекта — Шмыгаль24.09.26, 22:42 • 36401 просмотр
В Киеве частично действуют экстренные отключения. Энергетики продолжают ремонтные работы и усиливают защиту сетей.
Шмыгаль подчеркнул, что главная задача — как можно скорее восстановить повреждённое оборудование и подготовить энергосистему к новым атакам.
РФ атаковала один из важных для Киева энергообъектов — Шмыгаль08.10.26, 19:47 • 9468 просмотров