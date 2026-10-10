В Киеве ускорят подключение дополнительных электроустановок, а критически важные объекты обеспечат резервным электроснабжением — Шмыгаль

В Украине по итогам заседания энергетического штаба определили первоочередные меры для стабилизации электроснабжения. В частности, в Киеве ускорят подключение установок распределённой генерации, а объекты критической инфраструктуры будут обеспечивать резервным питанием. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

По его словам, ответственность за резервное питание объектов связи и водоснабжения возложили на Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры.

Также Шмыгаль поручил проверить запасы резервного оборудования и определить дополнительные потребности энергетических компаний.

Почему продолжаются отключения света

Министр объяснил, что российские атаки повреждают высоковольтные сети, из-за чего электроэнергию сложно передавать между регионами.

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В Киеве частично действуют экстренные отключения. Энергетики продолжают ремонтные работы и усиливают защиту сетей.

Шмыгаль подчеркнул, что главная задача — как можно скорее восстановить повреждённое оборудование и подготовить энергосистему к новым атакам.

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