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В Киеве ускорят подключение дополнительных электроустановок, а критически важные объекты обеспечат резервным электроснабжением — Шмыгаль

Киев • УНН

 • 3114 просмотра

В Киеве ускорят подключение дополнительных генерирующих мощностей и обеспечат критически важные объекты резервным электроснабжением. Сети повреждены в результате атак РФ.

В Киеве ускорят подключение дополнительных электроустановок, а критически важные объекты обеспечат резервным электроснабжением — Шмыгаль

В Украине по итогам заседания энергетического штаба определили первоочередные меры для стабилизации электроснабжения. В частности, в Киеве ускорят подключение установок распределённой генерации, а объекты критической инфраструктуры будут обеспечивать резервным питанием. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

По его словам, ответственность за резервное питание объектов связи и водоснабжения возложили на Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры.

Также Шмыгаль поручил проверить запасы резервного оборудования и определить дополнительные потребности энергетических компаний.

Почему продолжаются отключения света

Министр объяснил, что российские атаки повреждают высоковольтные сети, из-за чего электроэнергию сложно передавать между регионами.

Украина получила планы рф по зимним ударам по энергетике, террористы рассчитали количество оружия для каждого объекта — Шмыгаль24.09.26, 22:42 • 36401 просмотр

В Киеве частично действуют экстренные отключения. Энергетики продолжают ремонтные работы и усиливают защиту сетей.

Шмыгаль подчеркнул, что главная задача — как можно скорее восстановить повреждённое оборудование и подготовить энергосистему к новым атакам.

РФ атаковала один из важных для Киева энергообъектов — Шмыгаль08.10.26, 19:47 • 9468 просмотров

Степан Гафтко

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