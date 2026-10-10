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У Києві прискорять підключення додаткових електроустановок, а критичні об'єкти забезпечать резервним живленням - Шмигаль

Київ • УНН

 • 3246 перегляди

У Києві пришвидшать підключення додаткової генерації та забезпечать критичні об’єкти резервним живленням. Мережі пошкоджені атаками РФ.

У Києві прискорять підключення додаткових електроустановок, а критичні об'єкти забезпечать резервним живленням - Шмигаль

В Україні за підсумками засідання енергетичного штабу визначили першочергові заходи для стабілізації електропостачання. Зокрема, у Києві прискорять підключення установок розподіленої генерації, а об'єкти критичної інфраструктури забезпечуватимуть резервним живленням. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, пише УНН.

Деталі

За його словами, відповідальність за резервне живлення об'єктів зв'язку та водопостачання поклали на Міністерство цифрової трансформації та Міністерство інфраструктури.

Також Шмигаль доручив перевірити запаси резервного обладнання та визначити додаткові потреби енергетичних компаній.

Чому продовжуються відключення світла

Міністр пояснив, що російські атаки пошкоджують високовольтні мережі, через що електроенергію складно передавати між регіонами.

Україна отримала плани рф про зимові удари по енергетиці, терористи порахували кількість зброї на кожен об'єкт - Шмигаль24.09.26, 22:42 • 36401 перегляд

У Києві частково діють екстрені відключення. Енергетики продовжують ремонтні роботи та посилюють захист мереж.

Шмигаль наголосив, що головне завдання – якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання та підготувати енергосистему до нових атак.

рф атакувала один із важливих для Києва енергооб'єктів - Шмигаль08.10.26, 19:47 • 9482 перегляди

Степан Гафтко

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