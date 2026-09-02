В Украине создадут разветвлённую систему подземных хранилищ топлива — Шмыгаль
Киев • УНН
Правительство запустило проект подземного хранения нефтепродуктов для стабильных поставок. Рынок топлива остаётся сбалансированным, запасов достаточно.
В Украине будет создана разветвлённая система подземных хранилищ и обеспечены надлежащие условия для безопасного хранения нефтепродуктов. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует УНН.
Детали
По его словам, вместе с Минэкономики, Министерством инфраструктуры, налоговой и таможенной службами, АМКУ и представителями бизнеса он обсудил ситуацию на рынке топлива и готовность системы к работе в условиях военных рисков.
Заслушал доклады об актуальной ситуации. На данный момент рынок остаётся контролируемым и сбалансированным, имеющиеся ресурсы позволяют покрывать текущие потребности потребителей
Он подчеркнул, что для того, чтобы ситуация и в дальнейшем оставалась управляемой, принимается ряд мер:
- правительство запустило экспериментальный проект по подземному хранению топлива. В Украине будет создана разветвлённая система подземных хранилищ и обеспечены надлежащие условия для безопасного хранения нефтепродуктов. Приоритет — обеспечение бесперебойных поставок дизельного топлива прежде всего для нужд обороны и критической инфраструктуры;
- продолжается работа над диверсификацией маршрутов поставок. Особое внимание уделяется румынскому направлению. По итогам недавней встречи президентов Владимира Зеленского и Никушора Дана достигнуты конкретные договорённости о расширении логистических возможностей железнодорожных и речных путей через Румынию. Сейчас правительства двух стран работают над их реализацией;
- наращиваются запасы топлива. По состоянию на начало сентября, по данным Государственной таможенной службы, ГНС и операторов рынка, запасов топлива достаточно для обеспечения текущего уровня потребления.
"Эти шаги позволили стабилизировать ситуацию на топливном рынке", — сказал министр энергетики.
Напомним
В августе правительственный Центр стратегических коммуникаций назвал манипуляцией сообщение о том, что "в Украине начали вводить лимиты на заправку дизельным топливом из-за дефицита".
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