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В Украине создадут разветвлённую систему подземных хранилищ топлива — Шмыгаль

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Правительство запустило проект подземного хранения нефтепродуктов для стабильных поставок. Рынок топлива остаётся сбалансированным, запасов достаточно.

В Украине создадут разветвлённую систему подземных хранилищ топлива — Шмыгаль

В Украине будет создана разветвлённая система подземных хранилищ и обеспечены надлежащие условия для безопасного хранения нефтепродуктов. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует УНН.

Детали

По его словам, вместе с Минэкономики, Министерством инфраструктуры, налоговой и таможенной службами, АМКУ и представителями бизнеса он обсудил ситуацию на рынке топлива и готовность системы к работе в условиях военных рисков.

Заслушал доклады об актуальной ситуации. На данный момент рынок остаётся контролируемым и сбалансированным, имеющиеся ресурсы позволяют покрывать текущие потребности потребителей

— отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что для того, чтобы ситуация и в дальнейшем оставалась управляемой, принимается ряд мер:

  • правительство запустило экспериментальный проект по подземному хранению топлива. В Украине будет создана разветвлённая система подземных хранилищ и обеспечены надлежащие условия для безопасного хранения нефтепродуктов. Приоритет — обеспечение бесперебойных поставок дизельного топлива прежде всего для нужд обороны и критической инфраструктуры;
    • продолжается работа над диверсификацией маршрутов поставок. Особое внимание уделяется румынскому направлению. По итогам недавней встречи президентов Владимира Зеленского и Никушора Дана достигнуты конкретные договорённости о расширении логистических возможностей железнодорожных и речных путей через Румынию. Сейчас правительства двух стран работают над их реализацией;
      • наращиваются запасы топлива. По состоянию на начало сентября, по данным Государственной таможенной службы, ГНС и операторов рынка, запасов топлива достаточно для обеспечения текущего уровня потребления.

        "Эти шаги позволили стабилизировать ситуацию на топливном рынке", — сказал министр энергетики.

        Напомним

        В августе правительственный Центр стратегических коммуникаций назвал манипуляцией сообщение о том, что "в Украине начали вводить лимиты на заправку дизельным топливом из-за дефицита".

        В Днепропетровской области АЗС сократили запасы топлива в резервуарах, чтобы уменьшить риски в случае вражеских атак22.07.26, 19:23 • 5481 просмотр

        Вадим Хлюдзинский

        Экономика
        Энергетика
        Министерство инфраструктуры (Украина)
        Украина
        Денис Шмыгаль