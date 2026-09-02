В Україні створять розгалужену систему підземних сховищ пального - Шмигаль

В Україні буде створена розгалужена система підземних сховищ і забезпечені належні умови для безпечного зберігання нафтопродуктів. Про це повідомив перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує УНН.

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За його словами, разом із Мінекономіки, Мінінфраструктури, податковою та митною службами, АМКУ та представниками бізнесу він обговорив ситуацію на ринку пального і готовність системи до роботи в умовах воєнних ризиків.

Заслухав доповіді щодо актуальної ситуації. Станом на зараз ринок залишається контрольованим і збалансованим, наявні ресурси дозволяють покривати поточні потреби споживачів - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що щоб ситуація і надалі залишалася керованою, вживається низка заходів:

уряд запустив експериментальний проєкт із підземного зберігання пального. В Україні буде створена розгалужена система підземних сховищ і забезпечені належні умови для безпечного зберігання нафтопродуктів. Пріоритет - забезпечення безперебійного постачання дизельного пального насамперед для потреб оборони і критичної інфраструктури;

продовжується робота над диверсифікацією маршрутів постачання. Особлива увага румунському напрямку. Досягли конкретних домовленостей щодо розширення логістичної спроможності залізничних та річкових шляхів через Румунію за підсумками нещодавньої зустрічі президентів Володимира Зеленського і Нікушора Дана. Зараз уряди двох країн працюють для їх реалізації;

нарощуються запаси пального. Станом на початок вересня за даними Держмитслужби, ДПС та операторів ринку, достатньо запасів пального для забезпечення поточного рівня споживання.

"Ці кроки дозволили стабілізувати ситуацію на паливному ринку", - сказав міністр енергетики.

Нагадаємо

У серпні урядовий Центр стратегічних комунікацій назвав маніпуляцією повідомлення, що "в Україні почали вводити ліміти на заправку дизельним пальним через дефіцит".

На Дніпропетровщині АЗС скоротили запаси пального в резервуарах, щоб зменшити ризики у разі ворожих атак