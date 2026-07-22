В Днепропетровской области АЗС сократили запасы топлива в резервуарах, чтобы уменьшить риски в случае вражеских атак

Для минимизации убытков от возможных вражеских атак операторы АЗС в Днепропетровской области уменьшили остатки бензина и дизеля в подземных резервуарах. При необходимости могут привлекать мобильные автозаправочные станции. Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа в эфире телемарафона и в своем Telegram-канале, передает УНН.

Ситуация с топливом в области стабильная. Топливо есть. В некоторых районах есть проблематика, она решается мгновенно. Отработаны определенные алгоритмы с поставщиками топлива, вплоть до выезда мобильных заправочных станций или автозаправщиков, которые обеспечивают людей топливом - сказал Ганжа.

Он отметил, что в городе на АЗС работают группы оповещения и патрулирования соответствующими подразделениями Национальной полиции автозаправочных станций, что исключает скопление людей возле заправок.

Также проводится работа по безопасности самих элементов автозаправочных станций, в частности устанавливаются габионы, бетонные блоки и мобильные защитные сооружения.

В своем Telegram-канале Ганжа добавил, что "для минимизации убытков от возможных вражеских атак операторы уменьшили остатки бензина и дизеля в подземных резервуарах".

Напомним

Российские войска атаковали Криворожье в Днепропетровской области, задело АЗС, известно об одном погибшем и 5 раненых.