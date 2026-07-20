В Украине с начала 2026 года уже восстановлено более 18 млн кв. м дорожного покрытия
Киев • УНН
В Украине с начала 2026 года восстановлено более 18 млн кв. м дорожного покрытия. Наибольшие объемы работ выполнены в Кировоградской, Киевской и Днепропетровской областях.
С начала 2026 года в Украине продолжаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры. В рамках ремонтных мероприятий уже восстановлено более 18 млн кв. м дорожного покрытия. Об этом говорится в сообщении Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, пишет УНН.
Наибольшие объемы работ выполнены в Кировоградской, Киевской и Днепропетровской областях. Ежедневно на автотрассах работают около 550 дорожников. В большинстве регионов ремонты проводятся методом укладки "картами", что позволяет быстро восстанавливать проезд на наиболее поврежденных участках
Работы продолжаются на ключевых международных и национальных маршрутах: М-06 Киев – Чоп, М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино и других.
В регионах продолжаются и завершаются важные дорожные работы:
- Житомирщина — на завершающем этапе асфальтирования объезда Бердичева. На 13 км дороги М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский полностью обновили покрытие, продолжается обустройство обочин, съездов, ограждения и дорожной разметки;
- Харьковщина — с начала года на дороге М-03 Киев – Харьков – Должанский отремонтировано более 310 тыс. кв. м покрытия;
- Сумщина — завершен ремонт отдельных участков дорог Н-07 Сумы – Киев, Н-12 Сумы – Полтава, Р-60 Кролевец – Конотоп – Ромны – Пирятин и Р-61 Батурин – Конотоп – Сумы общей протяженностью около 40 км;
- Ивано-Франковщина — завершен ремонт большими картами на дорогах Н-09 Мукачево – Львов и Н-10 Стрый – Мамалыга;
- Днепропетровщина — на дороге Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград восстановлено более 152 тыс. кв. м покрытия на участке более 35 км.
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