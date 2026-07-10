В Украине планируют обновить и расширить ряд дорог и построить 10 сервисных зон
Киев • УНН
В Украине готовят инвестиционные проекты в дорожной инфраструктуре, в частности обновление 196 км дорог. Также планируется строительство северного обхода Львова и 10 сервисных зон.
В Украине готовят к реализации масштабный перечень инвестиционных проектов в дорожной инфраструктуре. Речь идет о строительстве и расширении автомобильных дорог, создании десяти современных сервисных зон и установке 35 автоматизированных комплексов взвешивания в движении (WIM) в 11 областях. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что общий потенциал инвестиций только в трех ключевых дорожных проектах составляет более 1,2 миллиарда долларов. Среди приоритетных направлений чиновник назвал обновление 196 километров дорог от Львова до пунктов пропуска Рава-Русская, Краковец и Шегини, а также 128,3 километра маршрута Ягодин - Ковель - Луцк.
Кроме этого, в планах есть строительство северного обхода Львова длиной 23,2 километра, который позволит вывести транзитный транспорт за пределы города.
Также специалисты готовят проекты строительства десяти современных сервисных зон на международных автомобильных дорогах и установки 35 комплексов WIM, которые будут защищать дороги от разрушения перегруженным транспортом, обеспечивать честные условия для перевозчиков и усиливать логистические коридоры.
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