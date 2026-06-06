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На ремонт местных дорог дополнительно направляют 3,5 млрд грн

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Правительство выделило 3,5 млрд грн на ремонт критических участков местных дорог. Средства распределят между всеми регионами на условиях софинансирования из общин.

На ремонт местных дорог дополнительно направляют 3,5 млрд грн

Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета дополнительно 3,5 млрд грн для неотложного ремонта дорог местного значения. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в субботу в соцсетях, передает УНН.

Детали

"Отремонтируем критические участки дорог местного значения для повышения безопасности жителей и логистики Сил обороны. Из резервного фонда государственного бюджета выделили дополнительно 3,5 млрд грн для неотложного ремонта дорог местного значения. Средства будут направлены на конкретные участки, где это наиболее критично", - сообщила Свириденко.

По ее словам, средства выделяются на условиях софинансирования из местных бюджетов и будут распределены между всеми регионами.

Напомним

В Украине завершили ремонт на основных автодорогах после сложной зимы, восстановив рекордные 14 миллионов квадратных метров дорог.

https://unn.ua/news/v-ukraini-zavershyly-remont-osnovnykh-dorih-i-vstanovyly-rekord

Павел Башинский

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