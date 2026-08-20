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Зеленский уволил главу Оболонской РГА Фесика - его назначили заместителем министра

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Кирилл Фесик уволился с должности главы Оболонской РГА по собственному заявлению. Его назначили заместителем министра восстановления, инфраструктуры и транспорта.

Зеленский уволил главу Оболонской РГА Фесика - его назначили заместителем министра

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Кирилла Фесика от должности главы Оболонской районной государственной администрации в городе Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее распоряжение главы государства.

Детали

Освободить Фесика Кирилла Александровича от должности главы Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации согласно поданному им заявлению

- говорится в тексте распоряжения.

В то же время постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук отметил, что Кирилл Фесик назначен заместителем Министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Дополнительно

Фесик был главой Оболонской районной государственной администрации в городе Киеве с 18 мая 2020 года. Осенью-зимой 2022–2023 годов он координировал развертывание в Оболонском районе Пунктов несокрушимости с терминалами Starlink и генераторами.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Ирину Мудрую от должности заместителя руководителя Офиса Президента.

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаКиев
Кабинет Министров Украины
Ирина Мудрая
Старлинк
Министерство инфраструктуры (Украина)
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Киев