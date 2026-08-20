Зеленский уволил главу Оболонской РГА Фесика - его назначили заместителем министра

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Кирилла Фесика от должности главы Оболонской районной государственной администрации в городе Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее распоряжение главы государства.

Детали

Освободить Фесика Кирилла Александровича от должности главы Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации согласно поданному им заявлению - говорится в тексте распоряжения.

В то же время постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук отметил, что Кирилл Фесик назначен заместителем Министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Дополнительно

Фесик был главой Оболонской районной государственной администрации в городе Киеве с 18 мая 2020 года. Осенью-зимой 2022–2023 годов он координировал развертывание в Оболонском районе Пунктов несокрушимости с терминалами Starlink и генераторами.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Ирину Мудрую от должности заместителя руководителя Офиса Президента.