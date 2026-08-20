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Зеленський звільнив голову Оболонської РДА Фесика - його призначили заступником міністра

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Кирило Фесик звільнився з посади голови Оболонської РДА за власною заявою. Його призначили заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Зеленський звільнив голову Оболонської РДА Фесика - його призначили заступником міністра

Президент України Володимир Зеленський звільнив Кирила Фесика з посади голови Оболонської районної державної адміністрації у місті Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідне розпорядження глави держави.

Деталі

Звільнити Фесика Кирила Олександровича з посади голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з поданою ним заявою

- йдеться в тексті розпорядження.

Водночас постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук зазначив, що Кирила Фесика призначено заступником Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Додатково

Фесик був головою Оболонської районної державної адміністрації у місті Києві з 18 травня 2020 року. Восени-взимку 2022-2023 років він координував розгортання в Оболонському районі Пунктів незламності з терміналами Starlink та генераторами.

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Євген Устименко

СуспільствоПолітикаКиїв
Кабінет Міністрів України
Ірина Мудра
Starlink
Міністерство інфраструктури України
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Київ