Зеленський звільнив голову Оболонської РДА Фесика - його призначили заступником міністра
Київ • УНН
Кирило Фесик звільнився з посади голови Оболонської РДА за власною заявою. Його призначили заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Кирила Фесика з посади голови Оболонської районної державної адміністрації у місті Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідне розпорядження глави держави.
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Звільнити Фесика Кирила Олександровича з посади голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з поданою ним заявою
Водночас постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук зазначив, що Кирила Фесика призначено заступником Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.
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Фесик був головою Оболонської районної державної адміністрації у місті Києві з 18 травня 2020 року. Восени-взимку 2022-2023 років він координував розгортання в Оболонському районі Пунктів незламності з терміналами Starlink та генераторами.
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