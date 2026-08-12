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Скидка на транзит через Молдову: украинские грузы смогут по железной дороге следовать в молдавские и румынские порты

Киев • УНН

 • 776 просмотра

"Укрзалізниця" договорилась о снижении стоимости транзита украинских грузов через Молдову на 50% до конца года. Это поможет экспортёрам сократить расходы и использовать альтернативные маршруты к портам.

Скидка на транзит через Молдову: украинские грузы смогут по железной дороге следовать в молдавские и румынские порты

В «Укрзалізниці» заявили, что стоимость транзита украинских грузов по железной дороге через территорию Молдовы снижена на 50% до конца этого года. Через территорию Молдовы украинские грузы могут направляться в порт Рени, молдавские порты на Дунае, а также в румынские порты, передает УНН.

Стоимость транзита украинских грузов по железной дороге через территорию Молдовы снижена на 50% до конца этого года. Этого удалось достичь благодаря договоренностям между «Укрзалізницею», Мин инфраструктуры и Железной дорогой Молдовы 

- говорится в сообщении.

Украина рассматривает возможность перевозки зерна по железной дороге через территорию Молдовы11.08.26, 13:13 • 3880 просмотров

Как сообщили в «УЗ», это важное решение для украинского бизнеса, особенно в условиях, когда Россия продолжает атаковать и фактически блокировать работу портовой инфраструктуры Одесской области. Скидка поможет экспортерам сократить логистические расходы и использовать дополнительные маршруты для доставки грузов.

Через территорию Молдовы украинские грузы могут направляться в порт Рени, молдавские порты на Дунае, а также в румынские порты. Такой маршрут является важной альтернативой морским путям и позволяет поддерживать стабильный экспорт украинской продукции, в частности зерна и руды 

- сообщили в компании.

В «УЗ» добавили, что одновременно льготные условия важны и для импорта в Украину — они помогут снизить логистические расходы и обеспечить стабильность критически важных поставок.

Молдова предоставит Украине существенную скидку на транзит грузов по железной дороге - Премьер12.08.26, 15:35 • 1232 просмотра

Антонина Туманова

Экономика
Министерство инфраструктуры (Украина)
Одесская область
Украинская железная дорога
Румыния
Украина
Молдова