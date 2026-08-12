Скидка на транзит через Молдову: украинские грузы смогут по железной дороге следовать в молдавские и румынские порты
Киев • УНН
"Укрзалізниця" договорилась о снижении стоимости транзита украинских грузов через Молдову на 50% до конца года. Это поможет экспортёрам сократить расходы и использовать альтернативные маршруты к портам.
В «Укрзалізниці» заявили, что стоимость транзита украинских грузов по железной дороге через территорию Молдовы снижена на 50% до конца этого года. Через территорию Молдовы украинские грузы могут направляться в порт Рени, молдавские порты на Дунае, а также в румынские порты, передает УНН.
Стоимость транзита украинских грузов по железной дороге через территорию Молдовы снижена на 50% до конца этого года. Этого удалось достичь благодаря договоренностям между «Укрзалізницею», Мин инфраструктуры и Железной дорогой Молдовы
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Как сообщили в «УЗ», это важное решение для украинского бизнеса, особенно в условиях, когда Россия продолжает атаковать и фактически блокировать работу портовой инфраструктуры Одесской области. Скидка поможет экспортерам сократить логистические расходы и использовать дополнительные маршруты для доставки грузов.
Через территорию Молдовы украинские грузы могут направляться в порт Рени, молдавские порты на Дунае, а также в румынские порты. Такой маршрут является важной альтернативой морским путям и позволяет поддерживать стабильный экспорт украинской продукции, в частности зерна и руды
В «УЗ» добавили, что одновременно льготные условия важны и для импорта в Украину — они помогут снизить логистические расходы и обеспечить стабильность критически важных поставок.
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