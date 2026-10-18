Заместитель министра по восстановлению Олейник будет отвечать за защиту энергетики Киевской области. Успеют ли до морозов

Заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Руслан Олейник. Фото: Википедия

До 15 ноября Киевская область должна в ускоренном режиме обеспечить главные подстанции вторым уровнем защиты — от атак обычных и реактивных «шахедов», а также построить защиту первого уровня для важных объектов жизнеобеспечения согласно плану устойчивости региона. За выполнение задания в сжатые сроки отвечает специально созданная рабочая группа Минвосстановления во главе с заместителем министра Русланом Олейником, передает УНН со ссылкой на УНИАН.

Согласно документам рабочей группы, имеющимся в распоряжении редакции, речь идет как об активизации самих строительных работ, так и об упрощении административных процедур и ускорении финансирования.

Впрочем, остается открытым вопрос, не станет ли бюрократия «узким горлышком» всего процесса.

План устойчивости

Энергетические объекты столичного региона — подстанции, линии электропередачи, генерирующие мощности — стали одной из приоритетных целей вражеских атак. Поэтому они нуждаются в дополнительной защите. От скорости и качества возведения защитных сооружений напрямую зависит функционирование экономики всего государства.

Массированные удары по энергетике Киевской области этой осенью подтвердили, что регион нуждается в особом внимании, а защиту его энергетических объектов необходимо ускорить.

В середине октября в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта создали межведомственную рабочую группу, которая должна помочь Киевской области реализовать запланированные мероприятия по защите критической инфраструктуры. В частности — активизировать выполнение принятого еще в феврале 2026 года Комплексного плана устойчивости области. Группу возглавил заместитель министра Руслан Олейник. К работе привлекли представителей Министерства энергетики, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, Киевской ОВА и энергетических компаний.

Комплексный план устойчивости — это стандартизированный документ, который разрабатывали и представляли на заседаниях Совета национальной безопасности руководители каждой области и Киева. Он состоит из четырех блоков: резервное питание для объектов критической инфраструктуры (ТЭЦ, больниц, водоканалов), децентрализованная генерация электроэнергии, децентрализованная тепловая генерация, физическая защита критических энергообъектов — электростанций, насосных станций, электрических подстанций и т. д. Каждый регион и община самостоятельно включали в план объекты и работы, которые считали приоритетными, а Кабинет министров утверждал планы и выделял соответствующее финансирование — полностью или частично. Конкретный перечень объектов по соображениям безопасности не обнародуется.

Киевская область, согласно распоряжению правительства № 257-р, получила чуть более 1 млрд грн. Еще 600 млн грн было выделено из областного бюджета (субвенция согласно распоряжению №821-р). Правительство долго не распределяло средства, из-за чего первоначальный дедлайн выполнения планов устойчивости — 1 сентября — был фактически сорван.

В середине сентября средства «разморозили», однако в условиях тотальной экономии крайне важно максимально эффективно их распределять. Фактически упорядочение и ускорение этого процесса — одна из ключевых задач рабочей группы Олейника.

Сжатые сроки

В распоряжении редакции оказался протокол поручений различным членам рабочей группы, из которого становятся понятны приоритеты и сроки выполнения поставленных задач, а также объем аудитов и проверок, которые должны быть проведены. Большинство мероприятий должны быть осуществлены до 15 ноября.

В частности, в протоколе говорится о необходимости «активизировать качественное выполнение необходимых мероприятий/работ на объектах критической инфраструктуры» и «осуществить такие работы в течение максимально сокращенных сроков, с целью обеспечения жизнедеятельности населения Киевской области в условиях военного положения и при условии соблюдения законодательства Украины, регулирующего деятельность в этой сфере».

Среди первоочередных задач — проведение комплексного анализа готовности подстанций 110 кВ в пределах области, объемов предусмотренного, выделенного и использованного финансирования, состояния разработки и прохождения экспертизы проектно-сметной документации. Также должны быть как можно скорее определены перечни проблемных вопросов, рисков и обстоятельств, препятствующих своевременному завершению работ и вводу подстанций в эксплуатацию в установленные сроки. Соответствующие корректировки проектно-сметной документации должны быть осуществлены до конца октября.

Уже в ближайшие дни местные власти и ответственные энергокомпании должны определиться с подрядчиками для постоянного и временного подключения подстанций к соответствующим электрическим сетям и представить согласованные предложения относительно сроков выполнения таких работ и объемов финансирования. Кроме того, до конца октября областной администрации следует провести финансовый аудит уже осуществленных оплат и выполненных работ: сверку взаиморасчетов с подрядными организациями, согласование фактических объемов выполненных работ, их стоимости и соответствия актам приемки, соответствия проектно-сметной документации, определение сумм задолженностей и не подтвержденных работами авансов и т. д.

До передачи функций заказчика Агентству восстановления следует провести все необходимые расчеты с подрядчиками, а в ближайшие дни — рассмотреть вопрос авансирования работ по подключению подстанций к сетям.

Ситуация под контролем?

Как сообщил нам источник в Минвосстановления, заместитель министра Руслан Олейник больше недели лично занимается проверкой готовности объектов в Киевской области и координацией вопросов, связанных со сроками выполнения работ и финансированием, рисками задержек, а также с использованием уже выплаченных авансов и сверкой соответствия потраченных средств фактически выполненным работам. От выяснения реального положения дел де-факто зависит возможность выполнить заявленные работы по обеспечению защиты энергообъектов Киевской области в сжатые сроки. Именно поэтому задача поставлена на уровне заместителя министра, который должен обеспечить взаимодействие всех задействованных органов и организаций, содействовать оперативному решению технических и организационных вопросов и контролировать соблюдение установленных сроков.

"В условиях постоянных военных угроз подготовка критической инфраструктуры требует не только согласованных решений, но и конкретного результата на каждом объекте. Именно фактически выполненные работы, надлежащая инженерная защита и готовность инфраструктуры к возможным ударам будут определять, как область сможет пройти сложный зимний период. Поэтому сейчас важно устранить проблемы, тормозящие работы, и не допустить срыва сроков", — добавляет наш собеседник в Минвосстановления.

Сжатые сроки выполнения планов выглядят наиболее рискованным "узким местом" для реализации амбициозных планов. Корректировка проектно-сметной документации может длиться до 30 октября, а обычный нормативный срок экспертизы для объектов энергозащиты составляет до 30 дней. В протоколе прямо указано, что местные власти и энергетики должны "оперативно устранять" замечания экспертных организаций. Поэтому, если экспертные учреждения со своей стороны также не будут готовы ускориться, сроки могут быть сорваны. В то же время правительство еще в марте 2026 года разрешило использовать типовые проекты без повторной экспертизы, поэтому здесь возможны быстрые компромиссные решения.

Непосредственное подключение станций зависит от закупки оборудования, что, в свою очередь, привязано к выделению средств, которое будет зависеть от скорости аудита уже проведенных оплат и готовности области авансировать будущие расходы (ведь перераспределение средств между регионами и Агентством запланировано на последние две недели декабря).

Опыт Киева продемонстрировал, что часть работ можно выполнять в разы быстрее, чем это делали городские власти.

"Ранее стандартный срок строительства защиты для подстанции составлял год. Некоторые областные администрации только сейчас завершили объекты, начатые в августе прошлого года. В прифронтовых регионах, несмотря на тревоги и зимние условия, мы строили такие сооружения примерно за 5 месяцев, а в Киеве — за 3. Работы начались в мае, и к сентябрю они были выполнены примерно на 90%. На некоторых очень крупных подстанциях Агентство и "Укрэнерго" ранее строили защиту в течение 2-х лет", — рассказывал в интервью "Украинской правде" бывший глава Госвосстановления Сергей Сухомлин.

Впрочем, реалистичность воплощения амбициозных задач по обеспечению плана устойчивости в Киевской области будет зависеть от эффективности координации усилий всех задействованных сторон. Ведь выглядит так, что и скорость, и качество защиты энергетических объектов в конечном счёте опираются не только на наличие соответствующих средств и экспертизу исполнителей, но и на готовность участников процесса принимать нестандартные управленческие решения ради устранения бюрократических препятствий, что является наибольшим риском любого проекта такого масштаба. От управленческих решений текущей рабочей группы во многом будет зависеть защита объектов жизнеобеспечения и плана устойчивости в столичном регионе.