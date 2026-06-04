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Украинским морским коридором уже перевезли 200 млн тонн грузов, 59% - зерно

Киев • УНН

 • 742 просмотра

С августа 2023 года по коридору перевезли 200 млн тонн грузов, в том числе 118 млн тонн зерна. Продукция поступила в 56 стран, несмотря на постоянные атаки врага.

Украинским морским коридором уже перевезли 200 млн тонн грузов, 59% - зерно

Украинским морским коридором с начала работы в августе 2023 года перевезено 200 миллионов тонн грузов, из которых 118 миллионов тонн, или 59%, - украинское зерно, сообщил в четверг вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в соцсетях, пишет УНН.

200 миллионов тонн грузов перевезено по украинскому морскому коридору с момента его запуска в 2023 году. Из них 118 миллионов тонн - украинское зерно

- сообщил Кулеба.

Только с начала этого года через морские порты, по его данным, "уже перевезено почти 35 миллионов тонн грузов". "Украинская продукция поступила в 56 стран мира", - добавил он.

"За каждой цифрой - сложная работа украинских портов, моряков, логистов, железнодорожников, аграриев и всех, кто ежедневно обеспечивает функционирование нашей экономики, несмотря на войну. Ведь враг продолжает системные атаки на нашу логистическую инфраструктуру. Только в апреле этого года зафиксировано более 500 атак беспилотниками. Порты находились под обстрелами фактически через день", - подчеркнул Кулеба.

По данным вице-премьера, "с начала полномасштабного вторжения повреждено или частично разрушено 935 объектов портовой инфраструктуры, пострадало 191 гражданское судно, ранено 255 человек".

"Несмотря на это, украинский морской коридор работает. Он остается одним из ключевых инструментов поддержки экономики государства, обеспечения экспорта и важным вкладом Украины в глобальную продовольственную безопасность", - подчеркнул чиновник.

Сырский на юге приказал усилить ПВО для защиты морского коридора03.06.26, 12:59 • 3574 просмотра

Юлия Шрамко

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