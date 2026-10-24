В Киевской области ускоряют защиту критической инфраструктуры вместе с подстанциями - Мининфраструктуры

В Киевской области при участии заместителя министра по восстановлению, транспорту и инфраструктуре Украины Руслана Олийника проверили темпы работ по защите объектов критической инфраструктуры, в том числе подстанций напряжением 110 кВ. Об этом УНН пишет со ссылкой на Мининфраструктуры.

Детали

Во время выезда Руслан Олийник встретился с подрядчиками и представителями профильных служб. Стороны обсудили ход работ, проблемные вопросы и сроки завершения. На отдельных объектах дополнительно привлекли подрядные организации для усиления команд и ускорения выполнения задач.

Темпы выполнения работ, как сообщается, за последние две недели "выросли более чем втрое".

Киевская область — столичный регион, поэтому защита ее критической инфраструктуры имеет особое значение. Продолжаю лично контролировать ход работ, чтобы в установленные сроки завершить мероприятия по усилению защиты объектов и обеспечить их готовность к зимнему периоду в условиях войны - отметил Руслан Олийник по итогам рабочей поездки.

Контроль за ходом работ, соблюдением графиков и взаимодействием всех привлеченных сторон осуществляет рабочая группа во главе с Русланом Олийником. Координация осуществляется совместно с начальником Киевской областной военной администрации Тимуром Ткаченко, профильными службами и подрядчиками.

Ответственные службы отчитываются о состоянии выполнения мероприятий и текущей ситуации на объектах. Это позволяет оперативно реагировать на проблемные вопросы и принимать меры для соблюдения установленных сроков.

"Работы продолжаются. Приоритетом остается своевременное завершение мероприятий по усилению защиты критической инфраструктуры и обеспечению готовности объектов к зимнему периоду в условиях военного положения", — подчеркнули в министерстве.

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