На Київщині пришвидшують захист критичної інфраструктури з підстанціями - Мінінфраструктури

У Київській області за участю заступника міністра з відновлення, транспорту та інфраструктури України Руслана Олійника перевірили темпи робіт із захисту об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі підстанцій напругою 110 кВ. Про це УНН пише з посиланням на Мінінфраструктури.

Деталі

Під час виїзду Руслан Олійник зустрівся з підрядниками та представниками профільних служб. Сторони обговорили перебіг робіт, проблемні питання та строки завершення. На окремих об’єктах додатково залучили підрядні організації для посилення команд і прискорення виконання завдань.

Темпи виконання робіт, як повідомляється, за останні два тижні "зросли більш ніж утричі".

Київщина - столичний регіон, тому захист її критичної інфраструктури має особливе значення. Продовжую особисто контролювати перебіг робіт, щоб у визначені терміни завершити заходи із посилення захисту об’єктів і забезпечити їхню готовність до зимового періоду в умовах війни - зазначив Руслан Олійник за підсумками робочої поїздки.

Контроль за перебігом робіт, дотриманням графіків і взаємодією всіх залучених сторін здійснює робоча група на чолі з Русланом Олійником. Координація відбувається спільно з начальником Київської обласної військової адміністрації Тимуром Ткаченком, профільними службами та підрядниками.

Відповідальні служби звітують про стан виконання заходів і поточну ситуацію на об’єктах. Це дає змогу оперативно реагувати на проблемні питання та вживати заходів для дотримання визначених строків.

"Роботи тривають. Пріоритетом залишається своєчасне завершення заходів із посилення захисту критичної інфраструктури та забезпечення готовності об’єктів до зимового періоду в умовах воєнного стану", - наголосили у міністерстві.

28 підстанцій та об’єктів енергетики уражені після нової хвилі російських атак - Зеленський